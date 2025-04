Wagner Pontes mira novo pódio na Porsche Cup em Interlagos

Piloto da Porsche Cup, Wagner Pontes disputa neste final de semana a terceira etapa da Carrera Cup, a principal categoria do campeonato, marcada para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O dono do carro número 99 busca repetir o pódio conquistado na última rodada dupla, disputada no Velocitta no início de abril.

Wagner, que foi vice-campeão da classe Rookie Challenge em 2024, faz sua primeira temporada na Carrera Cup, e garantiu um pódio entre os competidores da classe Carrera Rookie com a quinta posição. O piloto espera agora por mais um bom resultado para avançar na classificação do campeonato em uma pista da qual possui pódios no ano passado.

“Na última etapa a gente demonstrou uma evolução rápida na Carrera Cup e consegui um pódio entre os Rookies. Com este carro, será apenas minha terceira etapa e a primeira em Interlagos, onde tive bons desempenhos correndo na Challenge ano passado. Vamos em busca de mais pódios neste final de semana”, disse Wagner Pontes, CEO da D4U Immigration.

A programação da Porsche Cup em Interlagos terá início nesta sexta-feira (25), quando ocorre o primeiro treino livre do final de semana. O sábado terá a classificação, marcada para 8h45, e a corrida que abre a rodada dupla, às 14h25. A etapa de São Paulo será encerrada no domingo com a corrida 2, às 12h05. O Motorsport.com exibe as corridas ao vivo.

