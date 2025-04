O piloto Nelson Monteiro disputa neste fim de semana a terceira etapa da temporada 2025 da Porsche Cup Brasil, no autódromo de Interlagos, com um novo patrocinador: o Andbank Brasil.

A instituição financeira será o patrocinador oficial do piloto, reforçando sua presença nas pistas com um carro que carrega integralmente a identidade visual da marca — com predominância do vermelho e sinalizações que remetem ao banco.

A colaboração reafirma a estratégia do Andbank em associar sua marca a valores como alta performance, precisão e excelência, características que fazem parte tanto do universo financeiro quanto do automobilismo.

“Acreditamos no esporte como uma ponte legítima entre marca e pessoas. Estar ao lado do Nelson Monteiro em uma categoria tão competitiva é uma maneira autêntica de expressar nosso DNA de performance e, ao mesmo tempo, criar novas experiências com nossos clientes”, afirma Rodolfo Pousa, CEO do Andbank Brasil.

A Porsche Cup está em sua terceira temporada, e a próxima parada será a Etapa 3, que acontece nos dias 26 e 27 de abril, no tradicional autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na última corrida, Monteiro conquistou um expressivo terceiro lugar, consolidando-se como um dos destaques da atual temporada.

“Correr com o apoio do Andbank é uma honra. A Porsche Cup é hoje uma das competições mais técnicas e prestigiadas do automobilismo nacional, com visibilidade crescente e alto nível de competitividade. Essa parceria nos dá ainda mais confiança para buscar resultados importantes e também abrir portas para iniciativas fora das pistas”, destaca Nelson Monteiro.

Além do patrocínio nas pistas, o Andbank planeja ações de relacionamento envolvendo o piloto, promovendo encontros e experiências exclusivas com clientes e parceiros. A ideia é utilizar o esporte como ferramenta de conexão entre alta performance e mercado financeiro, criando uma integração genuína entre os universos.

