A temporada 2025 da Porsche Cup tem sequência neste final de semana com a disputa da terceira etapa de corridas Sprint, marcada para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Em franca evolução entre os competidores da categoria Sprint Trophy, Paulo Reales correrá pela primeira vez no circuito da capital paulista de olho em um resultado positivo.

As duas primeiras etapas do ano foram disputadas no Velocitta, autódromo localizado em Mogi Guaçu (SP), e onde o piloto já mostrou avanço em seu desempenho entre as etapas. Mais adaptado ao carro, o piloto que leva as cores da Sterling em seu Porsche espera conquistar seu primeiro pódio entre os competidores da classe Sport.

“Estou empolgado para a etapa de Interlagos. A gente vem de duas etapas no Velocitta em que pude me adaptar ao carro melhorar meu desempenho a cada saída para a pista. Nosso objetivo é manter esta evolução nesta etapa para poder brigar por um lugar no pódio na corrida de domingo”, disse Paulo Reales, que tem o patrocínio de Sterling.

A programação da categoria Sprint Trophy da Porsche Cup prevê um treino livre para a sexta-feira, e mais um ensaio no sábado, dia que também contará com a classificação, marcada para 17h15. A corrida está marcada para 9h de domingo, com transmissão do Motorsport.com.

