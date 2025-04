A Porsche Cup Brasil chega a Interlagos neste final de semana com uma briga intensa pela liderança da classe Carrera Cup 992. Levando em consideração o descarte do pior resultado, Chris Hahn lidera a competição com Miguel Paludo colado no retrovisor, apenas um ponto atrás.

Por isso o piloto da Blau Motorsport quer aproveitar que a disputa deste final de semana será no circuito onde mais pódios conquistou até hoje para abrir vantagem na dianteira.

“Interlagos é uma pista que eu gosto bastante, só no ano passado foram duas vitórias e mais três pódios, então é sempre muito bom voltar a correr em Interlagos. Vamos ter que saber jogar bem com os pneus, porque vou estar carregando 50kg de lastro e isso faz uma grande diferença. Mas estou muito confiante de que vamos conseguir bons resultados nas duas corridas, somando o máximo de pontos possíveis”, afirmou o piloto.

As atividades de pista da Porsche Cup em Interlagos começam oficialmente na sexta-feira, com treinos livres às 9h e as 13h45. O Classificatório está marcado para as 8h45 do sábado, seguido da primeira corrida do final de semana, às 13h. Os carros voltam para a pista no domingo para a segunda prova, com largada marcada para as 12h. As sessões têm transmissão do Motorsport.com.

