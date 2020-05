Na última sexta-feira (08), o governador de São Paulo, João Dória, estendeu o período de quarentena do estado até o final do mês, como medida preventiva à disseminação do coronavírus, forçando a Porsche Cup a modificar seus planos para a retomada da temporada.

Diante desta medida, ainda que a autoridade desportiva máxima do Brasil, a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), tenha delegado às federações dos Estados a decisão de retomada do esporte a motor observando as salvaguardas necessárias para reduzir o impacto da pandemia global, não restou à Porsche Cup alternativa senão adiar a etapa programada para os dias 22 e 23 de maio.

A categoria segue em contato permanente com as autoridades e espera retomar a temporada, uma vez levantadas as medidas emergenciais.

A Porsche Cup reafirma aos pilotos, torcedores e patrocinadores seu compromisso de entregar a temporada 2020 completa, realizando as nove etapas programadas no calendário original.

Galeria Lista #1 "A Cobra de Cascavel" 1 / 15 Foto de: Luca Bassani Na primeira passagem da Porsche Cup por Cascavel, Luca quis fazer uma foto que homenageasse a cidade e os fotojornalistas da região, que resultou nessa foto com os carros alinhados em um formato que lembra uma cobra #2 "Estreia no Velo Città de Helicóptero" 2 / 15 Foto de: Luca Bassani Essa foto de 2012 foi selecionada por Luca porque representa não apenas a primeira prova da Porsche no Velo Città, mas também a primeira etapa de uma categoria que não tinha relação com a operação da Mitsubishi, de Eduardo Souza Ramos #3 "Lugar certo, hora certa" 3 / 15 Foto de: Luca Bassani Em 2013, em Interlagos, Luca cobriu a primeira corrida da classe Challenge, que teve uma batida impressionante na largada, com 16 carros envolvidos. Na segunda prova, ele cedeu seu lugar ao outro fotógrafo e foi buscar outro local para seus cliques. Nisso ele captou o acidente de Marcelo Franco, que tocou em outro piloto no Lago e capotou oito vezes. Esta foto é parte da sequência do acidente #4 "O espelho d'água" 4 / 15 Foto de: Luca Bassani Esta foto foi tirada em Interlagos, durante a temporada de 2011. Na ocasião, os carros estavam alinhados na saída do pitlane para um treino e Luca se aproximou para captar também o espelho d'água que havia se formado ao lado #5 "Onboard humana" 5 / 15 Foto de: Luca Bassani Foto mostra um onboard com Ricardo Rosset, que foi campeão da categoria, em Interlagos, em 2011. O momento foi montado, com os carros andando a apenas 100 km/h, para passar a impressão de competitividade #6 "Os heróis dos boxes" 6 / 15 Foto de: Luca Bassani Imagem tirada na última etapa do Endurance em 2019, em Interlagos, que presta uma homenagem aos mecânicos que trabalham na categoria #7 "O homem por trás da Cup" 7 / 15 Foto de: Luca Bassani Foto de Dener Pires tirada em 2010, durante o final de semana do GP do Brasil de Fórmula 1, que tem a Porsche como categoria suporte no país. Neste momento, os carros estão alinhados para sair do box que a categoria ocupa durante a F1 #8 "Piquet x Piquet" 8 / 15 Foto de: Luca Bassani Foto tirada de um teste feito por Nelson e Pedro Piquet em 2014, usando a técnica do camara-car, onde Luca estava na frente dos carros dentro de uma picape para registrar o momento #9 "Manual da foto perfeita" 9 / 15 Foto de: Luca Bassani Luca define que existem cinco "estrelas" que precisam ser atingidas para a foto perfeita: luz, velocidade e definição e qualidade são fixas. Já a quarta e quinta dependem do fotógrafo. No caso desta foto, são a travada de rodas do piloto Constantino Jr, com a última sendo o contexto: o campeão cravando a pole position em Interlagos em 2011 #10 "Vale a pena ver de novo" 10 / 15 Foto de: Luca Bassani Foto de outubro de 2019, mostra o carro da dupla Lucas di Grassi e Ricardo Baptista após uma vitória na Endurance. No momento, um dos mecânicos atirou a água de um cooler no carro #11 "Porsche Junior Program" 11 / 15 Foto de: Luca Bassani A foto mostra o piloto Enzo Elias ansioso para uma sessão classificatória enquanto seu carro aguarda a chegada do jogo de pneus antes de ir à pista #12 "Noite tenebrosa em Interlagos" 12 / 15 Foto de: Luca Bassani Foto tirada em 2014, no início de uma sessão classificatória em Interlagos, com o tempo escurecendo e nublado. A foto foi usada posteriormente pela Porsche para promover o campeonato de Endurance #13 "Reconhecimento de Pista" 13 / 15 Foto de: Luca Bassani Foto que mostra Dominique Teysseyre gravando como Miguel Paludo freia e se aproxima do S do Senna, representando a interação entre os pilotos dentro e fora das pistas #14 "Despedida do Pioneiro, 911 GT3 Cup 996" 14 / 15 Foto de: Luca Bassani Foto de 2010, tirada no final de semana do GP do Brasil, na prova que marcou a despedida da primeira geração de carros da Porsche Cup Brasil #15 "Simbolismo da família Porsche Cup: Juntos somos mais fortes" 15 / 15 Foto de: Luca Bassani A última foto escolhida por Luca Bassani é de 2018 e foi feita em comemoração aos 70 anos da Porsche. Para ele, foi um dos momentos mais bonitos nesses 15 anos de campeonato

