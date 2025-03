Ainda menor de idade, Antonella Bassani desembarcou na Porsche Cup há dois anos com patrocínio Mobil disposta a quebrar tabus. Na classe Challenge, a catarinense foi a primeira mulher a conquistar uma pole-position, a primeira a vencer corrida e a primeira a levantar um título com os carros de competição mais produzidos no planeta.

No ano passado enfileirou mais uma série de vitórias em todas as pistas por onde a temporada passou e ficou com o vice-campeonato por detalhes. A classe Challenge ficou pequena para Antonella.

Não por acaso, ela em 2025 subiu para a Carrera Cup. E chegou credenciada à divisão profissional da Porsche Cup. A categoria dos carros da geração 992 tinha até esta segunda-feira 33 pilotos inscritos para a etapa de abertura no Velocitta. Apenas sete deles foram enquadrados apenas na Carrera Cup “geral”, não concorrendo para nenhum dos subcampeonatos previstos no regulamento. São os pilotos de quem se espera que integrem o pelotão de elite. E Antonella Bassani está entre eles com o carro #72 patrocinador por Mobil 1.

A temporada 2025 promete ser muito especial para a Porsche Cup, com os festejos do vigésimo aniversário da categoria, duas etapas em Portugal e novamente a etapa de gala para coroar o campeão de sprint no mesmo fim de semana do GP São Paulo de F1 em Interlagos.

Na semana passada, Antonella teve revelado o layout de sua máquina para a estreia na Carrera Cup e agora a competidora de 18 anos de idade já se prepara para acelerar pela primeira vez, na etapa de Mogi Guaçu.

A programação reserva treinos de pré-temporada e opcionais para quinta e sexta-feira. No sábado acontece o quali, dividido em Q1 e Q2 (para os dez melhores entre os 33 do grid, valendo a ordem das cinco primeiras filas). A primeira prova do fim de semana é na tarde de sábado, com a corrida do grid invertido acontecendo domingo.

“Estou muito animada em correr com o 992 na Carrera Cup neste ano”, disse Antonella. Todos que subiram da Challenge para a Cup costumam comentar o quanto o carro é mais rápido e tudo o que proporciona em termos de pilotagem. Depois de duas temporadas inesquecíveis com o 991.2, um título e um vice na Challenge, vamos para a principal categoria com a motivação em alta. É motivo de orgulho e responsabilidade correr representando uma marca internacional do porte de Mobil 1, com todo seu histórico envolvendo a Porsche ao redor do mundo. Daremos o máximo em busca de novos troféus.”

