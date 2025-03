Neste fim de semana, Gustavo Zanon dá início à sua quarta temporada na Porsche Cup Brasil, enfrentando um novo desafio em 2025: a disputa na classe Carrera Sport. Natural de São José do Rio Preto (SP), o piloto segue em ascensão no automobilismo nacional e busca consolidar seu nome entre os principais competidores da categoria.

Diferentemente de muitos adversários, que possuem uma longa trajetória no kart, Zanon iniciou sua carreira no automobilismo em 2021. Após um ano competindo nos karts, estreou diretamente na categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta, conquistando o título da Sprint Challenge Rookie já em sua primeira temporada.

Até o momento, o piloto acumula 46 largadas, 14 pódios, 9 vitórias e 6 pole positions. Em 2025, encara disputas ainda mais desafiadoras, competindo lado a lado com nomes experientes do cenário nacional e internacional. Seu principal objetivo é evoluir a cada etapa, conquistar bons resultados e brigar por mais um título na carreira.

A primeira etapa da Porsche Cup Brasil acontece neste fim de semana no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), um dos circuitos mais modernos e desafiadores do Brasil. Com um traçado de 3.493 metros, o autódromo conta com 14 curvas e diversos trechos de alta, média e baixa velocidade, exigindo precisão e técnica dos pilotos. O circuito também se destaca por suas variações de elevação e pela presença de áreas de escape reduzidas, tornando a pilotagem ainda mais estratégica.

Na classe Carrera Sport, a programação do fim de semana conta com transmissão da Motorsport.tv Brasil e inclui uma sessão de treinos livres na sexta-feira (21), seguida pela sessão de qualificação no sábado (22), que também marca a primeira corrida do evento. O fim de semana se encerra no domingo (23) com a segunda prova da categoria, programada para às 14h33.

"A expectativa para este ano é de um campeonato extremamente disputado”, disse Zanon. “Estou em uma categoria com o maior número de pilotos, incluindo competidores que já correram no exterior, o que eleva ainda mais o nível da competição. Meu principal objetivo é sempre buscar a melhor colocação dentro da categoria, mas, além disso, focar na minha evolução. Subindo de categoria, enfrento pilotos mais experientes, o que também impulsiona meu desenvolvimento na pista. Estou muito animado, sei que será um ano desafiador, mas estou confiante de que podemos conquistar alguns pódios."

