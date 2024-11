Marçal Muller é o grande campeão Sprint da classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil em 2024! Mas, para chegar a mais um título na categoria, o piloto do carro #544 não teve um dia fácil em Interlagos, tendo que superar um susto com um furo de pneus, que o forçou a fazer uma prova de recuperação.

Na Carrera Cup Sport, Peter Ferter foi quem levou o troféu. Já na Carrera Cup Rookie, deu Israel Salmen. A vitória da prova ficou com Werner Neugebauer, que precisou segurar as investidas de Christian Hahn até o fim.

Hahn tentou atacar Neugebauer na largada, mas o pole foi melhor e manteve a ponta, enquanto Muller se livrava de uma briga entre Paludo e Giassi. Em sexto, Mascarello vinha pela liderança da Sport, enquanto Salmen era o melhor colocado da Rookie, em 17º.

Mas, com cinco minutos de corrida, drama para o líder do campeonato. Muller viu seu pneu estourando na subida do café, forçando-o a entrar nos boxes imediatamente. Logo na sequência, para ajudar o caso de Marçal, o SC precisou ser acionado por conta do abandono de Carlos Campos, que ficou com o carro parado na lateral da pista por conta de uma quebra de suspensão.

A relargada veio com 13min30s ainda no relógio. Neugebauer se mantinha na ponta, mas pressionado por Hahn, enquanto Paludo precisava segurar Giassi e Vivacqua, que completava o top 5. Em sexto, Mascarello via Regadas em sua cola na briga pela ponta da Sport.

Com as investidas de Hahn em cima de Neugebauer, Paludo conseguiu descolar de quem vinha atrás e se juntou à briga pela vitória também nos 10min finais. Lá atrás, Muller vinha em uma forte corrida de recuperação, e já ocupava a 16ª posição.

No final, Werner Neguebauer conseguiu segurar Chris Hahn para garantir a vitória, com Miguel Paludo em terceiro, Jeff Giassi em quarto e Thiago Vivacqua em quinto. Em sexto, Marcos Regadas foi o vencedor na Sport, enquanto Israel Salmen levou a melhor na Rookie.

Marçal Muller confirmou o título da Carrera Cup ao terminar em 16º, com Miguel Paludo ficando com o vice-campeonato. Na Carrera Cup Sport, o campeão é Peter Ferter, enquanto na Carrera Cup Rookie, a conquista é de Israel Salmen.

A Porsche Cup Brasil segue em Interlagos pelos próximos dias para a realização dos 500km de Interlagos, prova que encerra a temporada 2024 e que coroará os campeões Endurance e Overall em 2024. Você acompanha tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado da corrida 2 da Carrera Cup em Interlagos:

1 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

2 – Christian Hahn (Carrera Cup)

3 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

4 – Jeff Giassi (Carrera Cup)

5 – Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

6 – Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

7 – Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport)

8 – Peter Ferter (Carrera Cup Sport)

9 – Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

10 – Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

11 – Lucas Salles (Carrera Cup)

12 – Alceu Feldmann (Carrera Cup)

13 – Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

14 – Israel Salmen (Carrera Cup Rookie)

15 – Pedro Aguiar (Carrera Cup)

16 – Marçal Muller (Carrera Cup)

17 – Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

18 – Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

19 – Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

20 – Rodrigo Mello (Carrera Cup)

21 – Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

22 – Gustavo Farah (Carrera Cup Rookie)

ABANDONOS:

Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)

Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!