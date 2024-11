Marçal Muller sai desta quarta-feira em Interlagos como o campeão da classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil 2024. Mas a corrida que rendeu o título ao piloto do carro #544 não se desenvolveu de forma tranquila, com Muller tendo que lidar com um grande susto.

Ainda na parte inicial da prova, Marçal viu um dos pneus de seu carro estourar na Subida do Café. Felizmente, ele evitou um choque com o muro e entrou imediatamente nos boxes. Ele ainda se aproveitou do acionamento do SC no minuto seguinte para fazer uma boa prova de recuperação e cruzar a linha de chegada em 16º para confirmar o tricampeonato na Porsche.

Em entrevista ao Motorsport.com após a conquista do título, Muller falou sobre o drama com o pneu:

"Sobre o pneu, acho que eu peguei algum detrito. Naquela volta começou a perder pressão lá no Lago. Só que eu não sabia se era um erro do sensor, se realmente tava perdendo pressão. Na pista, eu perdi ritmo já no Miolo, o Miguel já me ultrapassou. E ali na Subida do Café, o pneu explodiu de vez, quase perdi o carro e quase levei o Jeff [Giassi] junto, mas graças a Deus tudo certo, consegui logo entrar nos boxes e finalizar a corrida, mas nem sei posição terminei".

"O importante é que a gente construiu durante o ano pra chegar aqui com essa vantagem de conseguir o título mesmo com esse resultado".

E mesmo com o título do campeonato Sprint em jogo, Marçal revelou que, naquele momento, sua preocupação estava mais na briga pelos outros troféus ao longo do fim de semana: Endurance e Overall.

"Nossa, na cabeça passaram 1000 coisas. Porque a gente tem a corrida de endurance em dois dias. Se eu tivesse dado uma estampada naquela velocidade no Café, sobraria muito pouco do carro. Então tentei manter a cabeça no lugar e reconcentrei. Entrei na pista, consegui fazer algumas ultrapassagens, principalmente pra gente pegar dados de pista para a endurance, que a gente vai ter muito tempo de pista".

"O foco total agora é nos outros 2 títulos. Eu nem sei como é que ficou o Overall com esse meu resultado ruim. A gente tem que sentar e dar uma calculada, agora, mas eu acho que ainda temos chance de brigar pelos 3 títulos. Um já conseguimos e seria ótimo brigar pelos outros também".

