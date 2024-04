Antonella Bassani, atual campeã da Sprint Challenge, e Letícia Bufoni, que estreia nesta temporada no automobilismo na Sprint Trophy, terão uma pintura especial em seus carros para a etapa de Interlagos da Porsche Cup Brasil, marcada para o próximo fim de semana.

As pilotos vão homenagear os 50 anos dos lubrificantes Mobil 1, como parte de uma ação global, que envolve equipes na Fórmula 1, na Nascar, na MotoGP, no IMSA, no Mundial de Endurance (WEC), entre outras.

Os layouts usarão elementos distintos, inclusive a cor dourada do aniversário da marca, destacando os 50 Anos de Mobil 1™️ e também o relacionamento com seus colaboradores. Cada uma das pinturas reflete o espírito da marca e um compromisso contínuo com o crescimento e a manutenção de relacionamentos significativos entre pista e estrada, que estão no coração e na alma da marca.

Os lubrificantes Mobil 1™️ são, há muito tempo, a escolha das principais equipes dos campeonatos de automobilismo mais exigentes e populares do mundo. Atualmente, o óleo de motor sintético Mobil 1™️ segue se destacando pela capacidade de proporcionar desempenho e proteção do motor sob condições extremas. Técnicos automotivos, pilotos, proprietários de equipes e alguns das principais montadoras do mundo podem atestar a tecnologia avançada dos lubrificantes Mobil 1™️.

Iniciativas adicionais em parcerias e eventos serão divulgadas ao longo do ano, na celebração do legado Mobil 1™️ e na projeção do futuro dela. Neste fim de semana, será a vez de Antonella Bassani e Letícia Bufoni tomarem parte nesta comemoração no tradicional Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

