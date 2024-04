Chegou a hora de acelerar! Neste fim de semana, a Porsche Cup Brasil dá sequência às atividades da temporada 2024 com a terceira etapa do ano, em Interlagos, novamente válida pelo campeonato sprint, de provas de curta duração.

Serão cinco corridas ao longo do fim de semana, com duas provas para as classes Carrera Cup e Sprint Challenge, além de uma no domingo para a Sprint Trophy.

Após a etapa anterior, no Velocitta, Marçal Müller está na liderança da Carrera Cup, a classe principal do grid, com 53 pontos, três a mais que Werner Neugebauer. Miguel Paludo (48), Chris Hahn (44) e Raijan Mascarello (39) completam o top 5. Na Sport, é Chico Horta quem lidera, com 33 pontos, quatro à frente de Mascarello. E na Rookie temos Israel Salmen na ponta com 36 contra 27 de Leo Sanchez.

Na Sprint Challenge temos um empate: Miguel Mariotti e Antonella Bassani saíram do Velocitta em pé de igualdade, com 53 pontos cada, seguido de outo empate, entre Sadak Leite e Marco Túlio, com 43. Túlio inclusive é o líder da Sport com 33, logo à frente de Célio Brasil, com 30. Já na Rookie é Caio Chaves quem está à frente com 36.

Para fechar, na Sprint Trophy, André Rosário e Silvio Morestoni estão empatados, com 20 pontos cada após duas corridas.

O Motorsport.com estará presente em Interlagos e traz a cobertura completa da etapa, além das transmissões da classificação e das corridas no site e no canal do YouTube. E, caso você esteja em São Paulo, os ingressos já estão à venda, e podem ser adquiridos no site oficial da categoria, basta CLICAR AQUI.

Confira os horários da Porsche Cup em Interlagos:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre (Carrera Cup) Sexta-feira 14h45 - Treino Livre (Sprint Challenge) Sexta-feira 15h40 - Classificação (Carrera Cup) Sábado 09h Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Classificação (Sprint Challenge) Sábado 10h Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 15h30 Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Corrida 1 (Sprint Challenge) Sábado 16h10 Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Classificação (Sprint Trophy) Sábado 16h45 - Corrida (Sprint Trophy) Domingo 09h Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 12h30 Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 13h10 Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com

