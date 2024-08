Neste fim de semana acontece a penúltima etapa da Porsche Cup em Interlagos após pausa de dois meses desde a corrida que aconteceu em Estoril, em Portugal. Com o campeonato super disputado, a categoria espera um verdadeiro show para todos que compraram ingressos e o CEO Dener Pires não poderia estar mais orgulhoso de toda sua equipe.

Apesar de terem ficados 'parados' por dois meses, a logística manteve todos os funcionários ativos e cheios de coisas para resolver e conseguir trazer todos os carros de volta ao Brasil. Além disso, as equipes ainda precisaram focar em consertar os carros que foram batidos e conseguir voltar mais fortes para as corridas em São Paulo.

"Talvez demorou para passar para quem ficou esse tempo todo sem guiar, mas para gente, entre os carros voltarem, a logística super apertada, vários carros batidos, quebrados, peças, sem tempo, sem nada, então mais uma vez a equipe se superou para pôr tudo em ordem, tudo em dia para esse fim de semana e mais uma vez deu tudo certinho e eu espero daqui de novo uma grande disputa", disse Dener em entrevista que o Motorsport.com participou.

A Porsche chega à São Paulo com um recorde de 69 carros inscritos para a etapa, tendo 30 pilotos disputando a Carrera Cup, categoria principal do evento, 22 na Sprint Challenge e 17 na Sprint Trophy. Para o CEO da categoria, comportar todos os carros em pista e garantir a seguraça é um grande desafio, mas um daqueles que traz a ãsensaço de orgulho ao ver o projeto dar certo.

"Isso é um grande desafio, porque são várias coisas que podem trazer um limite para carros. Então, pilotos querendo correr, isso tem bastante, então ok, os carros em si, a gente ter os carros disponíveis em si também. A gente tem tem uma boa relação com a Porsche, manda vir mais [se necessário]".

"A equipe é super grande, cada vez mais a gente tem que trabalhar num processo de capacitação de pessoas, que não é fácil, e também espaço físico no autódromo. Então, tudo isso são grandes desafios".

Foto de: Luca Bassani

Em Interlagos, a categoria tem 4.309 metros para disputar no traçado, dando um espaço confortável para os carros batalharem por posições, mas outros autódromos não comportam tanto o grande desafio de encaixar mais de vinte carros por etapa

"Interlagos é onde a gente menos sofre, porque é o autódromo que tem mais condições, mas já está pequeno para a gente. Hoje também existe um fator de limite de espaço, então a gente está contente com o que a gente está conseguindo ampliar. Mas sempre tem que pensar nisso de uma forma muito responsável".

Ainda na conversa, Pires confessou que a próxima temporada pode chegar com ainda mais ações e disputadas, isso porque ele imagina que conseguirá colocar dois ou três novos carros em pista, aumentando ainda mais o recorde.

"Eu acho que vai ficar tudo muito parecido com o que está esse ano, talvez aumente mais dois ou três carros em cada categoria. Então, acho que a gente vai ter aí pelo menos uns 35 carros para o ano que vem na categoria principal".

