Marçal Muller é até agora o principal nome da Porsche Carrera Cup deste fim de semana. Mesmo tendo que carregar 50 quilos de lastro de sucesso para a etapa de Interlagos, ele foi o mais rápido no treino livre desta sexta-feira, conseguiu a pole position para a corrida 1 e a venceu, em seguida.

Após o primeiro treino livre, o piloto da Equivoco Racing disse que nuca dava sorte com os resultados em Interlagos e agora, após a vitória, ele não mudou o discurso, mas espera que as coisas continuem assim no futuro.

“Eu sempre sou muito sincero, os piores resultados dos meus campeonatos eram em Interlagos, mas, graças a Deus, estamos conseguindo mudar isso com muito trabalho, também na parte física e mental, então esse primeiro lugar vai dar mais confiança e amanhã vamos com tudo.”

Além de ter que enfrentar o atual campeão da Porsche Carrera Cup na Sprint, Miguel Paludo, os pneus também eram um problema, já que todos largaram com borracha para pista molhada e o solo foi secando durante a prova. Quando questionado sobre o que era pior, Muller não teve dúvidas.

“Tudo estava muito difícil, a pista estava secando e os pneus deteriorando e qualquer errinho, o Miguel se aproximava, então não tem o que é pior, é tudo pior. Felizmente consegui administrar isso até o final.”

“A inversão de grid acabou sendo a partir do oitavo, não dei muita sorte, mas vamos tentar escalar o pelotão e conseguir um pódio, pensando no campeonato.”

