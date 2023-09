No automobilismo, as coisas costumam mudar rapidamente, às vezes em milésimos de segundos. De um dia para o outro, então, é quando vemos as maiores reviravoltas.

Foi exatamente o caso dos irmãos Dudu e Fefo Barrichello na segunda etapa do campeonato de corridas de longa duração da Porsche Cup Brasil no moderno Autódromo Termas de Río Hondo, na província de Santiago del Estero, na Argentina.

Após uma frustrante 14ª posição no grid, os pilotos do carro #111 da Mahrte Racing fizeram uma excepcional prova de recuperação e terminaram no segundo lugar.

Largando no meio do pelotão para a prova de 300 quilômetros, com 63 voltas e 2h30 de limite de duração de tempo, Fefo Barrichello procurou escapar das confusões no primeiro stint da corrida para entregar o carro para o irmão na 11ª posição. Com um ritmo extremamente forte, Dudu assumiu o carro #111 e encarou algumas disputas ferrenhas, mas conseguiu acelerar e subir para a sexta posição antes da segunda parada obrigatória, quando seu irmão mais novo reassumiu o carro.

No terceiro stint, Fefo já estava na sexta posição, quando após um período de safety car, os líderes Miguel Paludo e Marçal Müller se tocaram. Mais duas posições ganhas. Com o pneu furado no carro de Rafael Suzuki, Fefo entregou o carro para Dudu em terceiro. E o irmão mais velho, no último trecho, fez a manobra da corrida, com uma belíssima ultrapassagem sobre Werner Neugebauer para chegar na segunda posição da prova em Termas de Río Hondo.

Mais uma grande corrida dos irmãos após o quarto lugar na abertura do Porsche Endurance Challenge em Interlagos, em maio.

"Foi um fim de semana muito complicado para nós", disse Dudu. "Tivemos muitas dificuldades nos treinos, principalmente na classificação, quando a gente acabou saindo da pista. O Fefo infelizmente perdeu o bigode, fez o que dava. E a gente largou em 14º".

"Ele fez superbem o trabalho dele, foi muito inteligente, era muito rápido, conseguiu lidar com o trânsito e a gente foi subindo, cada stint mais. E me devolveu o carro em terceiro, o que é brilhante, e eu consegui fazer a ultrapassagem para cima do Werner, que é meu companheiro".

"Foi muito legal, muito bom trazer esse segundo para casa. Lógico que estou aqui para ganhar, então chegar em segundo é um pouco amargo, mas foi um bom troféu para o fim de semana".

"Foi um fim de semana difícil para a gente", comentou Fefo. "A gente não conhece muito o carro, demos só 20 voltas antes de ir para a classificação. E infelizmente, por um erro meu, a gente largou mais para trás do que o planejado, em 14º. E isso é extremamente difícil nessa categoria disputada. Hoje foi um dia de vir recuperando, ter paciência, inteligência".

"O Dudu andou muito bem, sempre que estava na pista, era o mais rápido. Juntos, acho que a gente fez um trabalho muito bom com o Bochecha, todo mundo da equipe ajudou demais. Acho que é um resultado que coroou nosso trabalho neste fim de semana que foi difícil, mas estou muito feliz de poder levar esse trofeuzinho e compartilhar a pista com meu irmão".

"É um prazer imenso, uma emoção muito grande. Foi um fim de semana muito bacana. E na nossa primeira corrida na Argentina, um segundo lugar. Quase uma vitória. Foi muito legal".

A próxima etapa do Porsche Endurance Challenge será a decisão do campeonato, disputada no dia 18 de novembro, com a prova dos 500 quilômetros em Interlagos. Dudu voltará às pistas no próximo fim de semana, na etapa do Velopark da Stock Car.

E Fefo vai andar nos dias 22, 23 e 24 de setembro no circuito de Jerez de la Frontera, no sul da Espanha, pela quarta etapa da Fórmula 4 Espanhola.

