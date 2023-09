Reviravolta foi o termo que definiu o fim de semana da dupla Átila Abreu e Leonardo Sanchez na segunda etapa da Porsche Endurance Challenge, em Termas de Río Hondo.

A jornada que começou com Leo Sanchez não conseguindo embarcar para o autódromo no norte da Argentina e perdendo as atividades de sexta-feira, terminou com a dupla no lugar mais alto do pódio após escalarem oito posições no geral e vencerem pela classe rookie.

Partindo da 19ª posição geral e em segundo entre os carros credenciados para a classe Rookie, Átila Abreu ficou responsável pelo primeiro e pelo terceiro stint, assim, Léo iria comandar o segundo e o último stint.

Em sua primeira missão do dia no comando do #15, Abreu avançou bem no traçado de 4.806m e entregou o carro para Sanchez já dentro do top10. A dupla apostou na estratégia de esticar ao máximo os stints e parar sempre nas voltas finais de cada janela de paradas obrigatórias.

Mais adaptado ao técnico traçado de Termas de Río Hondo, Sanchez controlava bem o ritmo ao longo de sua primeira saída.

Abreu logo retomou o comando do #15 e seguia enfileirando voltas em ritmo de classificação e novamente entrou na briga pelas primeiras posições gerais e com a liderança da Rookie pouco ameaçada.

No último stint da prova, Leo Sanchez trouxe o carro #15 para casa com vantagem sólida para os competidores da classe Rookie e na briga pelo top10 geral.

Com o resultado, a dupla aparece há menos de 30 pontos da liderança antes da última prova e se colocou como candidatos ao título das corridas longas mais uma vez.

"Foi uma jornada difícil, perdi o voo, não consegui treinar o primeiro dia e só andei no sábado", disse Sanchez. "Ainda estou pegando a mão da pista aqui em Termas ainda. Muita satisfação com esse resultado, vencemos na classe junto com o Átila".

"Foi uma vitória muito legal, tivemos um pouco de dificuldade com o carro ao longo dos treinos", comentou Átila. "Fizemos uma estratégia onde eu larguei e consegui ganhar boas posições. O safety car não ajudou, mas conseguimos uma corrida limpa e isso foi importante".

"O Léo conseguiu ótimos stints, não se envolveu em confusões e trouxe o carro para casa. A vitória traz um ânimo importante para a briga pelo campeonato, comemoramos a primeira vitória e embolou um pouco mais a tabela. Animados para a sequência da temporada em Interlagos".

