Porsche Cup planeja expansão nacional e internacional em 2024

Sucesso de público e audiência, a temporada 2023 da Porsche Cup C6 Bank Mastercard chega à sua reta final em Termas de Río Hondo, palco da antepenúltima etapa do ano neste fim de semana. E o briefing da segunda prova de endurance do calendário apontou possíveis novidades para o ano seguinte.

Dener Pires, promotor do campeonato, revelou aos pilotos o plano de expansão da categoria na próxima temporada. A intenção é levar os carros de competição mais produzidos no planeta para duas jornadas internacionais.

Uma delas é o desejo de regressar a Termas de Río Hondo, autódromo argentino que recebeu a categoria em 2016, 2017, 2022 e neste ano.

A outra vai marcar o regresso da categoria para Portugal, com interesse na pista do Algarve, palco de corridas da Porsche Cup C6 Bank Mastercard em 2012 e 2013. Alternativamente é considerado também o Estoril, palco das corridas da categoria em 2011, 2012, 2014 e 2019.

No cenário nacional novos palcos também poderão ser agregados ao calendário, ao lado das já consagradas etapas em Interlagos (inclusive no evento suporte da F1), Velocitta e Goiânia. A categoria acompanha o desenvolvimento das pistas de Brasília e do empreendimento do Raceville em Brotas (SP), como destinos plausíveis para a próxima temporada.

Além da apresentação de um calendário desejado para 2024, a equipe de promoção da categoria instou os pilotos inscritos no campeonato a opinarem sobre a eventual expansão das nove datas atuais para dez –opinando também se a nova etapa deveria ser de sprint ou endurance.

Com base nas sugestões e comentários dos competidores, a Porsche Cup C6 Bank Mastercard irá posteriormente apresentar seu calendário finalizado para a temporada 2024.

“Já estamos pensando nas novidades para 2024 e temos interesse em promover corridas em mais autódromos, tanto no Brasil como no exterior", disse Pires. "Hoje apresentamos um plano ideal, com datas e destinos possíveis. Mas na Porsche Cup não tomamos as medidas unilateralmente. Temos a tradição de ouvir as opiniões de todos que competem conosco e isso será considerado para a formatação definitiva do calendário da próxima temporada".

