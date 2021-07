Depois de conquistar pontos importantes para entrar no top-10 da classificação geral da Porsche GT3 Cup e entre os cinco melhores na classe Sport em Curitiba, Leo Sanchez espera um salto ainda mais expressivo neste fim de semana em Interlagos.

A tradicional pista paulistana recebe a terceira etapa do campeonato, para encerrar a primeira metade do campeonato de sprint – certame de corridas curtas, com duas provas de 25 minutos.

O competidor do Porsche #15 está em grande fase. Desde a etapa de Curitiba, quando foi o mais rápido da pista na corrida 1 e largou na pole da corrida 2, Sanchez competiu também na etapa de Velopark do Império Endurance Brasil. Em dupla com o sorocabano Átila Abreu, Leo obteve a terceira vitória em três etapas naquele campeonato, que tem a dupla da Mercedes #15 defendendo o título na classe GT4.

Para repetir nas provas de sprint da Porsche Cup o êxito que tem tido nas corridas de longa duração, Sanchez destaca a importância de usar os treinos livres e opcionais em São Paulo para chegar ao melhor ajuste de sua máquina para a tomada de tempo. Avançando para o Q2 no quali ele já garante uma vaga nas primeiras cinco filas para a corrida do sábado, algo que pode ser decisivo para lutar por posições de pódio no geral e pela vitória na classe Sport.

“Estou ansioso e focado para mais uma corrida”, disse Leo. “Espero fazer uma boa corrida em Interlagos, estou em um bom momento depois de Curitiba, o que me deixa muito confiante para a terceira rodada. É importante fazer um bom quali para brigar por pontos e estar sempre no pelotão que concorre no topo do campeonato.”

