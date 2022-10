Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a Porsche Cup Brasil volta a acelerar após mais de um mês de pausa desde a passagem pela Argentina. O palco da vez é o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, e a penúltima etapa Sprint da temporada 2022 contará com um novo modelo de classificação.

Para esta etapa, a Porsche troca o sistema de inversão de grid para a segunda corrida com base em sorteio por duas sessões independentes de classificação, com ambas sendo realizadas na manhã do sábado.

As atividades do sábado começam como primeiro quali da Carrera Cup às 9h15, com a segunda sessão acontecendo menos de uma hora depois, às 10h05. Já a Sprint Challenge terá suas classificações às 9h45 e 10h35, sempre no horário de Brasília.

Líder da Carrera Cup, Marçal Müller acredita que o novo modelo privilegia a performance dos pilotos em vez da sorte.

“Achei isso uma decisão legal da Porsche”, disse. “Isso tira um pouco da decisão do campeonato, com algum piloto podendo ganhar ou perder por causa da sorte da inversão de grid que havia com o sorteio. É uma boa iniciativa, para chegarmos à final do campeonato e realmente ganhar quem for o melhor e não quem teve mais sorte”.

Concorrente direto de Müller na luta pelo título, Enzo Elias chega à Goiânia buscando assumir a liderança da Carrera Cup. No momento, o piloto de Brasília está 20 pontos atrás, e espera reverter a situação graças aos descartes, que serão aplicados após o fim de semana.

Por isso, Elias acredita que a mudança do formato veio no melhor momento possível, possibilitando-o garantir duas boas posições de largada em busca do máximo de pontos possível.

“Acredito que, se estivermos mais rápidos, sim”, comentou. “Só tem a acrescentar. [O novo modelo] veio em um momento bom, principalmente porque precisamos pontuar bem nas duas corridas, não somente em uma”.

“Então o fato de termos um carro rápido, e sem problemas, pode nos deixar confiante de termos duas boas posições de largada em vez de mais à frente na primeira e atrás na segunda. Então acredito que será bom e vamos correr atrás de duas poles e duas vitórias”.

