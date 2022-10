Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup volta a acelerar neste fim de semana em Goiânia após a maratona argentina. E na quinta e penúltima etapa do campeonato sprint do ano, Enzo Elias busca a “redenção” da primeira passagem pelo circuito do Centro-Oeste neste ano, em uma disputa direta com Marçal Müller pela liderança da Carrera Cup.

Após vencer em Termas de Río Hondo, Elias assumiu a vice-liderança da Carrera Cup no torneio sprint, ficando a 20 pontos de Müller. Neste fim de semana, serão aplicados os descartes na tabela de classificação, o que pode mudar o panorama da disputa pelo título. Nas contas atuais, com os descartes, a diferença dos dois cairia para apenas quatro tentos.

Mas o fim de semana de Elias não começou da melhor forma. Após uma quinta-feira tranquila no seco, a sexta-feira veio com problemas que não tinham nada a ver com a forte chuva que caía pela manhã, quando foi realizado o segundo treino opcional.

“Tive um problema com o ABS, que me tirou 12 dos 15 minutos de treino. Conseguimos resolver e pude fazer duas voltas. Mas quando eu saí dos boxes, o carro estava desalinhado. Uma série de problemas, que quando começa errado, não tem o que fazer, você precisa parar e deixar rolar”.

“Ainda consegui dar duas voltas e fazer uma sexta posição, a menos de um décimo do líder, todo mundo andando bem próximo. É bom, mas foram só duas voltas na chuva. O negócio agora é seguir torcendo para que a chuva continue para um treino livre com chuva a tarde, porque a previsão da classificação e da corrida é de chuva”.

Enquanto o problema do ABS já foi resolvido a tempo do treino livre da tarde desta sexta-feira, o de alinhamento não é algo novo no carro que Elias, o que traz ainda mais dúvidas.

“É um fator que tira rendimento do carro e que demorou para ser encontrado. Para a Argentina resolveu, no primeiro treino de ontem não tivemos nada, e agora não sabemos porque ele voltou”.

Mesmo assim, Elias vê a etapa com confiança, acreditando ser possível sair de Goiânia na liderança da Carrera Cup a uma etapa do fim.

“Sabemos do potencial que tivemos a temporada toda. As infelicidades do campeonato foram deixando a disputa mais complicada, mas graças a Deus conseguimos dar a volta por cima e entramos na briga direta”.

“O foco de Goiânia é sair à frente do Marçal, assumir a liderança com os descartes. Estou bem focado nisso e acredito que estou no caminho certo. Tenho um carro rápido e eu me sinto bem andando em Goiânia. Quero fazer minha redenção da primeira etapa”.

