Porsche Cup: Barrichello e Giaffone lideram TL2 em Goiânia; Ramalho e Jr. são mais rápidos na Sprint Challenge

A Porsche Cup realizou o segundo treino livre, o último antes do classificatório, nesta tarde de sábado em Goiânia, palco da segunda etapa do Endurance Series. Com o calor escaldante, coube à dupla Rubens Barrichello e Franco Giaffone driblar as consequências da alta temperatura e marcar 1min23s409, a melhor volta na sessão de 30 minutos.

A dupla, de quebra, também foi a melhor na classe Sport. Na segunda posição, Galid Osman e Paulo Sousa ficaram a dois milésimos da ponta, tendo dominado boa parte da segunda metade do treino. Eles também foram os melhores na classe Rookie.

Gui Salas e Alceu Feldmann foram os primeiros da geral na tabela de tempos, com a terceira posição e a 0s153 dos líderes.

Na Sprint Challenge, a honra ficou com o carro #777 da dupla da classe Sport Sergio Ramalho e Josimar Junior, que marcaram 1min24s832. Em segundo ficaram Renan Guerra e Nelson Marcondes, que estiveram boa parte do tempo na frente, mas no final foram superados em 0s217.

Fábio Carbone e Sadak Leite, representantes da Rookie, ficarem na terceira posição, a 0s452 do líder.

Às 15h50 acontecem os treinos classificatórios para a corrida de 300 km deste domingo, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Resultados

Carrera Cup

Pos No. Piloto Classe Tempo/Dif. 1 3 F.Giaffone / R.Barrichello CAR S 1:23.409 2 25 P.Sousa / G.Osman CAR R 0,002 3 1 A.Feldmann / G.Salas CAR 0,153 4 70 L.Salles / R.Suzuki CAR S 0,283 5 121 J.Barbosa / J.Goncalves CAR R 0,301 6 9 E.Guedes / R.Pizii CAR R 0,388 7 8 W.Neugebauer / R.Zonta CAR 0,404 8 73 A.Weisheimer / E.Elias CAR R 0,408 9 116 M.Hahn / A.Khodair CAR S 0,473 10 29 R.Mello / N.Piquet Jr CAR 0,488 11 26 C.Hahn / D.Nunes CAR 0,643 12 77 F.Horta / W.Freire CAR S 0,652 13 87 N.Monteiro / A.Hellmeister CAR R 0,657 14 88 G.Frangulis / C.Ramos CAR S 0,706 15 99 J.Giassi / N.Costa CAR 0,745 16 7 M.Paludo / De.Dirani CAR 0,757 17 888 L.Pires / B.Gresse CAR R 0,870 18 85 E.Menossi / P.Boesel CAR S 1,019 19 17 L.Sanchez / A.Abreu CAR R 1,098 20 44 G.Farah / S.Moreno CAR R 1,174 21 33 B.Campos / G.Losacco CAR R 1,224 22 80 R.Ziemkiewicz / G.Casagrande CAR S 1,597

Sprint Challenge

Pos No. Piloto Classe Tempo/Dif 1 777 J.Junior / S.Ramalho CHA S 1:24.832 2 199 N.Marcondes / R.Guerra CHA 0,217 3 66 S.Leite / F.Carbone CHA R 0,669 4 34 R.Fontanari / M.Iorio CHA 0,869 5 555 A.Darwich / S.Jimenez CHA 0,950 6 145 C.Renaux / L.Razia CHA 1,434 7 002 J.Dinardi / Y. Alves CHA R 2,457 8 14 A.Gaidzinski / A.Ramos CHA R 3,372 9 74 P.Cifali / A.Bragantini Jr CHA R 3,914