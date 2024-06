O sábado da Porsche Cup no Estoril terminou com uma boa corrida da classe Sprint Challenge, que terminou com mais uma vitória da atual campeã, Antonella Bassani.

Com a segunda posição, Caio Chaves sai do sábado com duas vitórias, triunfando tanto na Sport quanto na Rookie.

Diferentemente da Carrera Cup, a prova da Challenge não precisou de largada sob o safety car, com a corrida começando com a pista já mais seca. O pole Sadak Leite conseguiu manter a liderança na reta, porém, na primeira freada, perdeu o controle e acertou com força o muro de contenção.

Em meio a esse caos, com a entrada do SC, Célio Brasil saltou para a pole. Na sequência, vinham o líder Miguel Mariotti, Caio Chaves, Gerson Campos e Antonella Bassani. Na relargada, a atual campeã já saltou para a segunda posição, dando o bote em Brasil com uma bela ultrapassagem por dentro.

O SC precisou entrar novamente após Mohr acertar a traseira de Mariotti, comprometendo a corrida do líder do campeonato. Neste período, Brasil precisou voltar aos boxes devido a um furo de pneu.

No final, Antonella Bassani garantiu mais uma vitória na temporada 2024, com Caio Chaves em segundo. Com esse resultado, seu melhor no ano, o jovem piloto saiu com o triunfo nas subcategorias Sport e Rookie. Sebá Malucelli, André Rosário e Alceu Feldmann Neto completaram o pódio.

A Porsche Cup encerra a etapa do Estoril no domingo com as segundas corridas da Carrera Cup e da Sprint Challenge. A ação começa a partir das 07h45, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado da corrida 1 da Porsche Carrera Cup no Estoril:

1 – Antonella Bassani (Sprint Challenge)

2 – Caio Chaves (Sprint Challenge Rookie)

3 – Sebá Malucelli (Sprint Challenge Sport)

4 – André Rosário (Sprint Challenge)

5 – Alceu Feldmann Neto (Sprint Challenge Rookie)

6 – Caio Castro (Sprint Challenge)

7 – Leonardo Herrmann (Sprint Challenge Sport)

8 – Lucas Locatelli (Sprint Challenge Rookie)

9 – Claudio Simão (Sprint Challenge Rookie)

10 – Wagner Pontes (Sprint Challenge Rookie)

11 – Claudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

12 – Giuliano Bertuccelli (Sprint Challenge Sport)

13 – Gerson Campos (Sprint Challenge)

14 – Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

15 – Celio Brasil (Sprint Challenge Sport)

16 – Miguel Caetano (Sprint Challenge Sport)

17 – Eric Santos (Sprint Challenge Rookie)

18 – Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

19 – SangHo Kim (Sprint Challenge Sport)

20 – Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

21 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

22 – Sadak Leite (Sprint Challenge)

