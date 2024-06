A Porsche Cup Brasil voltou à pista do Estoril neste sábado e entregou uma movimentada corrida da classe Carrera Cup. Chris Hahn converteu a pole em vitória, à frente de Thiago Vivacqua.

Terceiro colocado, Raijan Mascarello levou a melhor na Sport, enquanto Eduardo Menossi triunfou na Rookie, em 18º.

A corrida largou sob safety car por conta das condições da pista, ainda bem molhada em alguns trechos, especialmente a reta principal. Porém, o SC precisou voltar logo após Léo Sanchez e Paulo Souza rodarem sozinhos.

Na relargada, Hahn liderava à frente de Müller, Vivacqua, Neugebauer e Giaffone, com Vivacqua à caça de Marçal pela segunda posição, conseguindo efetuar a ultrapassagem próximo ao fim da prova. Mais atrás, Mascarello, que liderava na Sport, buscava Giaffone pela posição no pódio geral.

E, pouco antes do fim, problemas entre os líderes do campeonato. Neugebauer tentou passar Müller e os dois acabaram se encontrando, com o piloto do #544 levando a pior.

No final, Chris Hahn levou a melhor, com Thiago Vivacqua em segundo e Raijan Mascarello em terceiro, vencendo ainda pela Sport. Franco Giaffone e Peter Ferter completaram o top 5. 18º colocado, Eduardo Menossi levou a melhor na Rookie.

A Porsche Cup encerra a etapa do Estoril no domingo com as segundas corridas da Carrera Cup e da Sprint Challenge. A ação começa a partir das 07h45, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado da corrida 1 da Porsche Carrera Cup no Estoril:

1 – Christian Hahn (Carrera Cup)

2 – Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

3 – Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport)

4 – Franco Giaffone (Carrera Cup)

5 – Peter Ferter (Carrera Cup Sport)

6 – Marçal Muller (Carrera Cup)

7 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

8 – Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

9 – Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

10 – Pedro Aguiar (Carrera Cup)

11 – José Maria Marreiros (Carrera Cup Sport)

12 – Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

13 – Georgios Frangulis (Carrera Cup Sport)

14 – Lucas Salles (Carrera Cup)

15 – Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

16 – Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

17 – Rodrigo Mello (Carrera Cup)

18 – Eduardo Menossi (Carrera Cup Rookie)

19 – Gustavo Zanon (Carrera Cup Rookie)

20 – Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

21 – Israel Salmen (Carrera Cup Rookie)

22 – Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

23 – Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

24 – Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

25 – Gustavo Farah (Carrera Cup Rookie)

26 – Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

27 – Piero Cifali (Carrera Cup Rookie)

28 – Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)

29 – Leandro Martins (Carrera Cup Sport)

30 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

31 – Diogo Ferrão (Carrera Cup Sport)

32 – Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

33 – Alceu Feldmann (Carrera Cup)

