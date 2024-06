É hora de acelerar! A Porsche Cup Brasil encerra o sábado no Estoril com as primeiras corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge, válidas pela quarta etapa do campeonato Sprint, de provas de curta duração.

Cada classe vai à pista em corridas separadas de 20 minutos + 1 volta de duração, com a Carrera correndo primeiro.

As provas deste sábado devem ser desafiadoras. A classificação, realizada mais cedo, ocorreu sob chuva e pista molhada, o que tornou a sessão caótica, com um total de seis bandeiras vermelhas em sua duração.

Na Carrera Cup, Chris Hahn larga na pole, enquanto na Sprint Challenge teremos Sadak Leite saindo na frente.

Assista às corridas de sábado da Porsche Cup Brasil no Estoril:

