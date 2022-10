Carregar reprodutor de áudio

Uma prova de reabilitação no campeonato. É o que buscam Pedro Boesel e Eduardo Menossi neste fim de semana, em Goiânia (GO), pista que recebe a segunda etapa da Porsche Endurance Series, o campeonato de provas de longa duração da Porsche Cup. Depois de uma estreia abaixo do esperado na prova de abertura, no circuito argentino de Termas de Río Hondo, a dupla espera terminar a próxima etapa entre os primeiros colocados na classe Carrera Cup Sport.

“A prova na Argentina foi bastante difícil para a gente”, comentou Boesel. “Foi minha primeira vez em Termas, bem como a primeira vez que competi ao lado do Menossi. As coisas não saíram como imaginamos, mas não cabe lamentar o que já aconteceu. Fui ao pódio em duas de três provas da Endurance Series em 2021 e ainda é possível repetir isso em 2022, então essa será nossa meta para as duas provas restantes desta temporada”, destacou.

Já Menossi, começou em alta a passagem da Porsche Cup por Goiânia: no último domingo (9), ele venceu a etapa do campeonato de provas de sprint disputado na capital de Goiás. “É um circuito muito técnico e exigente. Estou na luta pelo título da Carrera Cup Sport na competição de provas curtas e, junto do Pedro, quero avançar na tabela também das provas longas. Estamos confiantes em reverter o mau início imediatamente”, projetou.

A etapa da Porsche Endurance Series em Goiânia terá 300 quilômetros de extensão, com limite de tempo de 2h45. A prova acontece neste domingo, com largada às 13h e transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Veja como foram as corridas de domingo da Porsche Cup (sprint) em Goiânia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: