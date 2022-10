Carregar reprodutor de áudio

Com apenas quatro pontos de diferença da dupla que ocupa a segunda colocação na classe Carrera Cup Rookie no campeonato endurance da Porsche Cup Brasil, Nelson Monteiro e Alan Hellmeister pretendem aumentar a diferença de pontos com uma vitória na segunda etapa que será realizada em Goiânia no próximo final de semana.

A dupla do carro #87 chega ao Autódromo Internacional Ayrton Senna depois de uma boa performance na primeira etapa do campeonato realizada no autódromo de Termas do Río Hondo, na Argentina.

"Nosso objetivo é manter a boa performance que tivemos na Argentina”, disse Nelson Monteiro. “Acredito que uma vitória em Goiânia irá contribuir muito para o campeonato nos dando uma vantagem na corrida rumo ao título endurance”.

"A vitória na Argentina foi algo muito importante para nós. Saímos de lá na liderança do campeonato e pretendemos repetir o excelente desempenho que tivemos também em Goiânia", finalizou Hellmeister

A programação da segunda etapa do campeonato endurance da Porsche Cup Brasil tem início no sábado (15) com as sessões de treinos livres e o classificatório que define as posições do grid de largada. Já no domingo (16) será dada a largada para a segunda etapa do campeonato endurance da Porsche Cup Brasil com transmissão ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

