Ayman Darwich e Sérgio Jimenez podem terminar o fim de semana na liderança da categoria Sprint Challenge da Porsche Endurance Series, o campeonato de provas de longa duração da Porsche Cup.

Neste domingo (16), a dupla, que ocupa a vice-liderança do campeonato, disputa a segunda etapa da competição, no autódromo de Goiânia (GO). Se vencerem, Jimenez e Darwich deixam a capital de Goiás no comando da tabela de classificação. O ótimo retrospecto de Jimenez, que já largou na posição de honra do grid em três ocasiões: duas vezes na geral, em que também venceu em 2017 e 2018, e uma vez na categoria em 2021 é um dos trunfos da dupla.

Na única prova disputada até aqui na temporada da Endurance Series, em Termas de Río Hondo, na Argentina, Darwich e Jimenez terminaram na segunda colocação. “Tivemos um bom desempenho na Argentina, chegamos a liderar a prova, mas perdemos um pouco de competitividade no final. Mesmo assim, foi um ótimo resultado em termos de campeonato e queremos assumir a liderança, se possível, já neste fim de semana”, projetou Darwich.

Já Sérgio Jimenez destacou os desafios do circuito goiano, um dos mais bem estruturados do automobilismo brasileiro na atualidade. “É uma pista que exige muito do equipamento. Se as temperaturas estiverem altas, o que é bastante comum em Goiânia, a exigência é maior ainda, sobretudo numa prova longa. Mas começamos bem o campeonato e estamos aprimorando nosso entrosamento. Acredito que vamos sair deste fim de semana com uma performance bastante positiva”, destacou.

A etapa da Porsche Endurance Series em Goiânia terá 300 quilômetros de extensão, com limite de tempo de 2h45. A prova acontece neste domingo, com largada às 13h e transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

