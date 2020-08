Porsche Carrera Cup: Feldmann vence corrida mais disputada do final de semana em Interlagos

Ao contrário da primeira prova do dia, a corrida 2 da Porsche Carrera Cup foi disputada com pista totalmente seca e com largada padrão, sem a presença do safety car.

O grid formado pelos seis primeiros colocados da primeira prova em ordem invertida teve como líder Pedro Aguiar, seguido por Marçal Muller, Alceu Feldmann, Lico Kaesemodel, Christian Hahn e Miguel Paludo.

A largada não teve acidentes e Muller, atual campeão da categoria, assumiu a liderança da prova logo na primeira volta, com uma ultrapassagem sobre Pedro Aguiar na reta oposta.

Paludo, vencedor da corrida 1, passou Christian Hahn e foi para o quinto lugar.

Na segunda volta, Lico Kaesemodel mergulhou em Alceu Feldmann na saída da junção e assumiu o terceiro lugar, uma manobra de muito arrojo do piloto da Shell.

A disputa entre Lico e Alceu ficou quente, na volta seguinte Alceu tentou ultrapassar no fim da reta oposta, chegou a colocar o carro na frente mas foi superado pelo piloto do carro #63 que contornou a curva do lago por fora em uma disputa porta com porta.

Logo em seguida, Alceu colocou o carro por dentro no bico de pato, travou as rodas e passou por Lico, uma manobra arriscada que rendeu uma advertência da direção de prova por atitude antidesportiva.

Na sétima volta, Pedro Aguiar, segundo colocado, se defendeu das investidas de Alceu Feldmann no “S” do Senna e na curva do lago, com isso, Lico e Miguel Paludo entraram na disputa.

Um dos destaques do início da prova era Enzo Elias, o piloto mais jovem do grid e que enfrentou problemas mecânicos na corrida 1, avançou da 17ª para a 7ª colocação da corrida.

Na nona volta Alceu Feldmann passou para o segundo lugar após ultrapassagem sobre Pedro Aguiar na reta oposta. Lico Kaesemodel aproveitou a carona e também ultrapassou Pedro no Laranjinha para assumir o terceiro posto da prova.

Enzo Elias, na volta 11, ultrapassou Werner Neugebauer no “S” do Senna e assumiu a sexta colocação depois de duas voltas pressionando o piloto do carro #8.

O top-3 da corrida continuava indefinido, Marçal Muller sofria muita pressão de Alceu Feldmann na briga pela liderança enquanto Lico se defendia dos ataques de Christian Hahn.

Na volta 14, Alceu freou mais tarde que Marçal no “S” do Senna e colocou o carro ao lado em busca da vitória, cruzaram a reta oposta juntos e na entrada da curva do lago Alceu Feldmann assumiu a liderança.

A volta seguinte foi marcada pela ultrapassagem de Miguel Paludo em Lico Kaesemodel no “S” do Senna, para ganhar a terceira posição. A disputa foi apertada e teve toque entre os pilotos.

Na última volta, Paludo tentou ultrapassar Marçal por fora na curva do Pinheirinho sem sucesso.

Após 17 voltas Alceu Feldmann cruzou a linha de chegada em primeiro, Marçal Muller e Miguel Paludo vieram logo atrás.

O piloto do carro #100 falou sobre a performance do final de semana: ”Eu tinha estratégia diferente, mas a classificação foi muito ruim e não era nosso tempo real. Eu tinha uma estratégia forte pra corrida 1 mas choveu, aí todo mundo colocou pneu de chuva e a estratégia foi por água abaixo.”

“Aí cheguei em quarto na corrida 1 largando em 11º. Nessa bateria eu era o mais rápido, aí perdi um pouco de tempo com Lico que passou por dentro num lugar que não devia ter colocado e eu coloquei lá também para devolver. Os dois da frente me fecharam muito, tive que tomar cuidado pra não bater. Fui com cuidado e passei sem encostar em ninguém mas com a faca nos dentes.”

Na categoria Sport a vitória ficou com Maurizio Billi, Rodolfo Toni e Rodrigo Mello vieram na sequência.

A próxima etapa da Porsche Carrera Cup acontece no dia 19 de setembro, no autódromo Velocitta com cobertura completa do Motorsport.com.

Confira o top-10 da corrida 2 da Porsche Carrera Cup:

1-Alceu Feldmann 27min59s

2-Marçal Muller +0.879

3-Miguel Paludo +0.974

4-Lico Kaesemodel +2.278

5-Pedro Aguiar +6.036

6-Werner Neugebauer +6.889

7-Enzo Elias +8.916

8-JP Mauro +11.301

9-Luca Seripieri +12.072

10-Pedro Boesel +12.162

PORSCHE CUP 2020 - Etapa 02 - Corrida 2 - INTERLAGOS - Campeonato Sprint