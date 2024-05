Felipe Drugovich participará novamente do teste de novatos da Fórmula E, que será realizado no dia 13 de maio em Berlim.

No ano passado, o paranaense liderou os tempos no mesmo tipo de teste em Berlim, além de ter ficado à frente nos treinos livres de ‘Rookies’ em Roma.

Durante o dia de testes em Berlim para a equipe monegasca em abril passado, Drugovich fez 99 voltas e terminou o dia com um tempo mais de um décimo mais rápido que o resto do pelotão. A equipe também disse que seu teste ajudou a equipe a coletar dados vitais.

O brasileiro será acompanhado por Nico Pino, de 19 anos de idade. O chileno está atualmente competindo na classe LMGT3 do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) e alcançou o pódio da classe LMP2 nas 24 Horas de Le Mans de 2023.

Além do papel de piloto reserva na Aston Martin, Drugovich compete regularmente na European Le Mans Series (que você assiste na Motorsport.tv Brasil ao vivo). Nesta segunda-feira seu nome foi confirmado para a edição das 24 Horas de Le Mans deste ano no Cadillac da equipe Action Express Racing.

