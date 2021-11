Cacá Bueno parte neste final de semana para a etapa decisiva da Porsche Endurance Series, campeonato de corridas de resistência da Porsche Cup, marcada para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O pentacampeão da Stock Car terá como companheiro na prova de 500 quilômetros o catarinense Cristian Mohr, que atua no campeonato da GT3 Cup, nas provas Sprint.

Será uma formação inédita para o veterano, que nas outras etapas do campeonato de resistência da Porsche Cup correu ao lado de Daniel Schneider, em Interlagos, e com Marcelo Franco, em Goiânia. Cacá celebra a parceria com Mohr neste final de semana, com quem lutará pelas primeiras posições neste sábado.

“Estou muito feliz de poder anunciar o Cristian como meu companheiro de equipe em Interlagos”, disse Cacá. “Ele tem experiência com diversos carros, inclusive o Porsche, e com certeza vai nos ajudar a conquistar um bom resultado. Nossa expectativa é brigar pelas primeiras posições em uma pista em que todos conhecemos muito bem”, completou.

Mohr também possui experiência no esporte a motor nacional e na Porsche Cup. Neste ano, o catarinense acabou o campeonato da classe GT3 Cup com a quarta colocação, sendo um dos destaques da temporada de 2021. Apesar do bom desempenho nas corridas curtas, a etapa na capital paulista será a estreia do piloto no campeonato de Endurance.

“É uma grande honra poder correr ao lado do Cacá (Bueno), um dos principais nomes do automobilismo brasileiro. Tenho certeza de que vamos fazer uma grande parceria, quero aproveitar todos os treinos para partirmos em busca de um bom resultado”, diz Mohr, vencedor do Capacete de Ouro e campeão do Mercedes-Benz Challenge em 2014, e que é CEO da Max Mohr.

Uma das novidades do final de semana é a presença de público nas arquibancadas, o que só ocorreu uma vez neste ano, na etapa Sprint realizada durante o GP de São Paulo de Fórmula 1. Será a primeira vez desde 2019 que um evento exclusivo da Porsche Cup terá fãs no autódromo.

A etapa final da Porsche Endurance Series será disputada no sábado (4), a partir das 13h15. O Motorsport.com e Motorsport.tv transmitem a prova.

