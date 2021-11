Após uma etapa emocionante em Interlagos, com a decisão da Sprint e a All-Star Race, a Porsche Cup Brasil segue no Autódromo Internacional José Carlos Pace, agora para a terceira e última prova da Endurance em 2021.

Nas etapas de Endurance, os pilotos do grid da Porsche contam com a participação especial de grandes nomes do automobilismo brasileiro ao lado, criando provas ainda mais emocionantes. Depois dos 300km de Goiânia em outubro, Interlagos volta a receber a Endurance para uma prova de 500km de duração ou 4h30min, o que acontecer primeiro.

Após a duas primeiras etapas, a classificação da Endurance está bem embolada para a decisão deste sábado. Na Carrera Cup, Fran Lara e Gui Salas lideram com 129 pontos contra 116 de Enzo Elias e Jeff Giassi. Lara e Salas ainda estão na ponta da Carrera Sport enquanto Elias e Giassi são os ponteiros na Carrera Trophy.

Enquanto isso, na GT3 Cup, apenas um ponto separa os líderes. Lucas Salles e Rafa Suzuki têm 123 contra 122 de Nelson Monteiro e Alan Hellmeister. Na GT3 Sport, a ponta pertence a Caio Castro e Tony Kanaan, enquanto na GT3 Trohpy é Paulo Totaro quem está na frente.

A organização da Porsche preparou um grande fim de semana para quem estiver presente no autódromo, sendo a primeira etapa do campeonato com a presença de público nas arquibancadas desde o início da pandemia. Além de um encontro de donos de Porsche, a temporada será encerrada com um show da banda Jota Quest.

Os líderes podem mudar, mas a cobertura do Motorsport.com e Motorsport.tv não. Os classificatórios e as corridas terão transmissão ao vivo, tanto em português, como em inglês. Confira como está a agenda do fim de semana:

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 (Todos) Sexta-feira 10h Treino Livre 2 (Todos) Sexta-feira 11h Treino Livre 3 (Todos) Sexta-feira 13h Classificação Grupo A (Carrera Cup) Sexta-feira 16h Classificação Grupo A (GT3 Cup) Sexta-feira 16h25 Classificação Grupo B (Carrera Cup) Sexta-feira 16h50 Classificação Grupo B (GT3 Cup) Sexta-feira 17h15 Corrida - Todos (500km ou 4h30) Sábado 13h15 SCHUMACHER FURIOSO com SENNA em Interlagos? Saiba da TRETA entre os campeões que POUCOS se lembram Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título? Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music