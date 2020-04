A celebração do 15º aniversário da Porsche Cup no próximo dia 16 será uma festa para todos os pilotos. Reais e virtuais. Impossibilitada de promover sua etapa em Goiânia por conta da quarentena e motivada pelo sucesso do evento em automobilismo virtual realizado no último dia 25, a categoria pretende comemorar a data com mais uma Corrida das Estrelas.

Desta vez a premiação é uma exclusiva caixa de som Porsche Design 911 Speaker. Estão elegíveis profissionais de automobilismo real e virtual e todos os 40 carros do grid terão os layouts idênticos aos usados pelos pilotos dos carros de corrida mais produzidos no planeta na abertura da temporada real há um mês em Interlagos.

“O evento vencido pelo Agustín Canapino teve grande repercussão. Fomos procurados por muitos pilotos de simuladores interessados em participar naquela ocasião, o que não era possível pela natureza do evento. Para nossa corrida de aniversário esperamos reunir no mesmo grid profissionais do asfalto e dos simuladores. Eles vão correr com a ‘cara’ da Porsche Cup em 2020, garantindo ainda mais realismo ao evento”, contou Dener Pires.

O promotor da Porsche Cup acrescenta que, assim como na criação do campeonato de Endurance -que manda para a pista simultaneamente pilotos de repertórios bem distintos e carros de diferentes gerações-, a ideia de unir especialistas em Esports e pilotos profissionais numa mesma corrida é inspirada nas 24 Horas de Le Mans. A maior corrida de longa duração da história tem a Porsche como maior vencedora e se notabiliza justamente pelo grid heterogêneo.

Se algum piloto regular da Porsche Cup se inscrever, ele irá naturalmente competir com sua própria pintura. Para todos os demais competidores da Corrida das Estrelas será atribuído, por sorteio, um carro idêntico ao da temporada 2020.

Galeria Lista Disputa pela vitória na Corrida das Estrelas 1 / 3 Foto de: Divulgacao Largada da Corrida das Estrelas 2 / 3 Foto de: Divulgacao Largada do campeonato virtual 2019 3 / 3 Foto de: Divulgacao

“Assim criamos uma motivação adicional para nossos pilotos. Aqueles que ainda não estão contagiados pelos simuladores terão também interesse em acompanhar a corrida e torcer pelos seus carros. Especialmente porque o dono da pintura vencedora vai receber um prêmio idêntico ao do piloto”, frisou Dener.

Nessa sexta-feira (10/04) será aberto o servidor para os treinos livres na pista virtual de Interlagos. O quali determina a ordem de largada da primeira corrida, que terá até 40 competidores. A segunda prova terá apenas os 30 melhores pilotos da Prova 1, classificados conforme a ordem de chegada na corrida inicial.

Assim como na primeira edição do evento e em toda plataforma de automobilismo virtual da Porsche Cup, a Corrida das Estrelas é realizada em conjunto com a Porsche Brasil e operada pelo IRB eSports na plataforma iRacing.

