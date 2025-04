A Porsche Cup C6 Bank festeja neste dia 16 de abril seu vigésimo aniversário. Em 2005, o sonho de Dener Pires foi concretizado e 12 carros alinharam em Interlagos para a primeira prova do que se tornaria o maior evento de Gran Turismo da América Latina.

Ao longo de duas décadas consagrando o modelo de campeonato monomarca e monogestão, a categoria floresceu acumulando números robustos com os carros de competição mais produzidos no planeta.

Neste período de 20 anos, a Porsche Cup C6 Bank aliou formidáveis inovações a fórmulas de disputa e conceitos de desenvolvimento consagrados desde 2005.

A primeira constante do campeonato é o carro: o icônico Porsche 911 GT3 Cup. É o mesmo bólido usado na Porsche Mobil 1 Supercup nas preliminares da F1 na Europa e que, no Brasil, já teve seis gerações em ação. Todas elas correram dentro da programação do GP Brasil de F1, já que a Porsche Cup C6 Bank integra a programação da categoria rainha em Interlagos dede 2005 (inclusive promovendo uma ocasião corrida all-star que premiou com um Porsche de rua a dupla vencedora, Eduardo Azevedo e Ricardo Mauricio).

O consagrado veículo de competição é produzido pela Porsche desde 1990 e, desde então foram vendidos no mundo mais de 4.250 unidades _marca imbatível, que faz da Porsche Cup C6 Bank a categoria que opera no Brasil os carros de competição mais produzidos no planeta.

O modelo de monogestão, caracterizado por equipe única de mecânicos e engenheiros com comando centralizado se destacou na história do esporte a motor brasileiro. Com seu sucesso ao longo de 20 anos, responde por outro recorde da Porsche Cup C6 Bank. Atualmente revisando e preparando mais de 75 carros nas classes Carrera, Challenge e Trophy, é a maior equipe de corrida do Brasil.

É fruto desse inovador e ousado modelo de gestão outro pilar diferencial construído pela Porsche Cup C6 Bank ao longo de duas décadas: a isonomia entre os carros. Todos os veículos de corrida passam por um meticuloso trabalho e equalização na oficina e depois na pista, em atividades de shakedown coordenadas pelo time de pilotos profissionais contratados pelo evento e coordenado por Max Wilson. Assim, os competidores regulares têm certeza de que a performance dos carros é rigorosamente idêntica.

Ocasiões que comprovam essa igualdade sobram ao longo da história da categoria. No décimo ano de Porsche Cup, por exemplo, o carro do pole da corrida 2 no Velocitta, Ricardo Rosset, falhou minutos antes da largada. Era a reta final do campeonato e ele disputava o título. Tinha que pontuar para seguir vivo na disputa. Pediu emprestado então o carro de Charles Reed, que não iria correr a prova 2 e havia terminado em último lugar a primeira bateria. De carro emprestado, Rosset ganhou de ponta a ponta.

Há dez dias, no mesmo Velocitta, o atual campeão Marçal Muller liderou treino livre com um carro reserva que acabara de guiar pela primeira vez na sexta-feira, para no sábado cravar a pole com seu carro titular usando rigorosamente o mesmo setup.

Ao longo de 20 anos de crescimento constante e sustentável, a Porsche Cup C6 Bank construiu números respeitáveis. Foram 501 corridas disputadas nas classes Carrera e Challenge, em campeonatos de sprint e endurance que passaram por 13 autódromos diferentes no Brasil, Argentina, Espanha e Portugal. Com 220 corridas, Interlagos evidentemente é a pista que mais vezes foi palco do evento, e para onde a categoria regressa na próxima semana para a terceira etapa de 2025.

Nada menos que 436 felizardos tiveram a oportunidade de competir ao menos uma vez nessas categorias, sendo que 198 competidores diferentes aceleraram os carros do que hoje equivale à Carrera Cup, a classe que compete com os bólidos de última geração no evento. Os pilotos com mais corridas disputadas em cada classe são Ricardo Baptista, com 221 provas na Carrera, e Ramon Alcaraz, com 83 na Challenge.

Considerando apenas os campeonatos de sprint, endurance e overall das duas classes, 47 pilotos foram consagrados com títulos na Porsche Cup C6 Bank. Com nove títulos, Miguel Paludo é o maior vencedor da Carrera, enquanto na Challenge, com três, aparecem empatados na estatística Nelson Marcondes e Sadak Leite.

Mas a Porsche Cup C6 Bank se notabiliza por ser também uma categoria inclusiva, que permite batalhas por corridas e disputas por vitórias entre competidores dos mais variados níveis de pilotagem e repertório no esporte a motor. Daí o sucesso de subcampeonatos como Master, Sport e Rookie. Considerando também essas divisões, o número de campeões ao longo dos últimos 20 anos salta para 80.

Entre eles despontam nomes que viveram desde a juventude do esporte a motor, com passagens por grande categorias internacionais como F1, WEC, Indycar e Formula E. Estrelas que graças ao modelo singular da Porsche Cup C6 Bank competem em igualdade de condições com profissionais consagrados em outras áreas de atuação e encontraram nos carros de competição mais produzidos no mundo uma plataforma para desenvolverem sua habilidade de pilotagem e disputar corridas no mais alto nível.

“Fico muito contente com o vigésimo aniversário da Porsche Cup C6 Bank e todas as conquistas da categoria desde 2005", disse Dener Pires, CEO da categoria. "É a realização de um sonho, que se renova ano após ano, corrida após corrida. Claro que com máquinas formidáveis como os carros de corrida fabricados pela Porsche temos um posicionamento único no esporte a motor".

"Mas isso é fortalecido pela motivação de todos que fazem o evento acontecer. Dos pilotos aos patrocinadores, passando pelo time técnico, equipe de promoção de eventos e nossos parceiros nos autódromos onde corremos: todos executam uma entrega diferenciada quando se trata de Porsche Cup. E é esta a celebração do nosso legado e o que desejamos manter para os próximos anos da categoria”.

Em comum com todos os milhares de prestadores de serviço que vestiram orgulhosamente as cores da Porsche Cup C6 Bank desde 2005 e com os inúmeros patrocinadores que contribuíram de forma decisiva para as realizações da categoria, eles compartilham da paixão pela adrenalina e ambiente de excelência do esporte a motor.

Grandes números da Porsche Cup C6 Bank desde 2005

Gerações de carros: 6

996

997.1

997.2

991.1

991.2

992



Autódromos: 13

Número de corridas por autódromo:

Interlagos 220

Curitiba 91

Jacarepaguá 15

Santa Cruz do Sul 2

Velopark 6

Buenos Aires 12

Estoril 20

Algarve 8

Velocitta 59

Barcelona 4

Cascavel 4

Goiânia 41

Termas de Rio Hondo 19

Total de corridas realizadas: 501

Campeões (Carrera e Challenge: sprint, endurance e overall): 47

Campeões com subcampeonatos: 80

Pilotos na Carrera: 198

Pilotos na Challenge: 248

Pilotos com ao menos uma prova em qualquer classe: 436

Pilotos com mais de 200 corridas disputadas: 2

Pilotos com 100 ou mais corridas disputadas: 26

Pilotos com 50 ou mais corridas disputadas: 69

Piloto com mais corridas - Carrera

Ricardo Baptista 221

Piloto com mais títulos - Carrera

Miguel Paludo 9

Piloto com mais corridas - Challenge

Ramon Alcaraz 83

Pilotos com mais títulos - Challenge

Nelson Marcondes e Sadak Leite 3

Pilotos com mais poles - Carrera

Ricardo Baptista e Miguel Paludo 19

Piloto com mais vitórias - Carrera

Miguel Paludo 40

Piloto com mais poles - Challenge

Andre Posses 10

Piloto com mais vitórias - Challenge

Andre Posses 11

O que esperar do GP da ARÁBIA, CRISE da RED BULL, desculpas de HAMILTON, BORTOLETO e + | TELEMETRIA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!