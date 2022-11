Carregar reprodutor de áudio

Chegou a semana de uma das etapas mais importantes para a Porsche Carrera Cup. Neste fim de semana, entre os dias 11 e 13 de novembro, a categoria terá a sua etapa em Interlagos, em São Paulo, sendo o evento suporte do GP de São Paulo de Fórmula 1. A rodada com duas corridas também marca a final do campeonato Sprint, de corridas curtas.

Werner Neugebauer, campeão do formato em 2018 e overall em 2019, tem boas lembranças das corridas preliminares ao GP. Em 10 corridas disputadas junto com a principal categoria do automobilismo mundial, Werner foi ao pódio em oito oportunidades, com a vitória na estreia.

O Autódromo José Carlos Pace tem um dos circuitos mais democráticos do calendário, sendo a pista onde a Porsche Carrera Cup Brasil mais andou em sua história. Werner tem bons números no traçado: são 48 corridas disputadas pela categoria em São Paulo, sendo cinco vitórias, 24 presenças no pódio, uma vitória e uma pole position. Quando o recorte é feito apenas nas corridas no fim de semana da F1, os números são ainda mais expressivos: 10 corridas, oito pódios e uma vitória.

Mesmo fora da disputa do título deste ano nas corridas curtas, o gaúcho não descarta lutar por vitórias na última etapa do campeonato.

“O ano começou difícil para nós e nas três primeiras etapas tivemos três abandonos, dois por problemas no motor e o terceiro depois de um toque de outro piloto. Depois disso, deixamos de brigar pelo título, mas eu quero voltar a vencer em pelo menos uma das preliminares da F1 e colocar esse troféu que falta na minha estante. Foi a minha primeira vitória na categoria em 2016, mas como foi uma decisão pós-corrida, eu não tenho esse troféu”, comentou Werner, que em 2022 tem quatro das oito poles possíveis até o momento.

Em 2016, na sua estreia no campeonato Sprint, o piloto finalizou as corridas em terceiro e segundo lugar, mas uma punição ao líder da segunda prova fez com que Werner fosse o vencedor.

Na temporada 2017, a primeira em que o piloto disputou completa, foi o único ano em que Neugebauer não foi ao pódio em nenhuma das provas da preliminar. Em 2018, Werner comemorou o título na etapa junto com a Fórmula 1, após um segundo e um quarto lugar.

Em 2019 mais um segundo e um terceiro lugar para o gaúcho. Com a pandemia em 2020, o GP Brasil não foi disputado, retornando em 2021 quando o piloto repetiu o segundo e o terceiro lugar.

VÍDEO: VEJA A ETAPA DE GOIÂNIA DA PORSCHE CUP ENDURANCE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: