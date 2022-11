Carregar reprodutor de áudio

O campeonato sprint da Porsche Cup Brasil tem a sua decisão marcada para este fim de semana em Interlagos, na capital paulista, em evento suporte ao GP de São Paulo de Fórmula 1. Os pilotos do mais veloz campeonato monomarca do país farão as corridas de prévias da maior categoria do planeta tanto no sábado (12) quanto no domingo (13). A rodada dupla será válida pela sexta e última etapa do campeonato de corridas curtas e vai coroar o campeão da temporada 2022.

Entre os postulantes ao título estão Enzo Elias, Marçal Müller e Christian Hahn. Para levar o troféu para casa, as frenagens podem ser fundamentais no circuito mais tradicional do Brasil, já que os pilotos dos Porsche GT3 992 contam com ABS e freiam próximo da placa de 50 metros no final da reta principal e aproximação para o S do Senna.

E, na preliminar da F1, os Porsche da geração 992 terão ainda mais apoio nas frenagens. Em condições de pista seca, a quantidade de borracha que se acumula na pista com a passagem dos carros da F1 aumenta os níveis de aderência, possibilitando aos pilotos um ‘abuso’ ainda maior no pedal do freio, permitindo uma frenagem ainda mais próxima da curva. Um processo que eleva a temperatura dos discos Fremax, que suportam mais de 700°C de temperatura, e ao mesmo tempo diminui o tempo de uso do pedal do freio e aumenta a eficiência de frenagem – maior desaceleração em menor distância e tempo.

Com o ABS habilitado, os competidores poderão usar e abusar do pedal de freio e dos discos de freio Fremax, que equipam os carros da Porsche Brasil. Na volta rápida, os carros chegam ao final da reta principal a uma velocidade próxima aos 253 km/h e diminuem para uma mínima de 82 km/h ao contornar a primeira perna do S, aplicando uma força no de aproximadamente 188 kg/cm² no pedal de freio, gerando uma desaceleração de 2,16 G. O pé fica no freio por aproximadamente 4,2 segundos em uma distância aproximada de 190 metros.

Já os carros da categoria máxima chegam à placa de 50 metros para a frenagem rumo ao S do Senna carregando uma velocidade aproximada de 330 km/h. Usando de uma pressão de 174 quilos (por centímetro quadrado) no pedal do freio e contando com grande pressão aerodinâmica como auxílio na intensa redução de velocidade, que causa uma desaceleração de 5,8 G, a frenagem é feita em 2,4 segundos apenas e o piloto percorre 145 metros com o freio acionado, tirando mais de 200 km/h da velocidade inicial e fazendo o contorno da primeira perna do S do Senna em torno de 132 km/h.

Comparativo de frenagem entre o Porsche GT3 992 e o carro da Fórmula 1:

PORSCHE GT3 992

Frenagem no S do Senna



Velocidade máxima antes da frenagem: 252,25 km/h Distância percorrida em frenagem: 191 metros Tempo de frenagem: 4,2 segundos Pressão aplicada no pedal do freio: 188,27 kg/cm² Velocidade mínima ao final da frenagem: 82,05 km/h Desaceleração: 2,16 G (longitudinal) FÓRMULA 1

Frenagem no S do Senna



Velocidade máxima antes da frenagem: aprox. 330 km/h Distância percorrida em frenagem: 140 metros Tempo de frenagem: 2,4 segundos Pressão aplicada no pedal do freio: 174 kg/cm²) Velocidade mínima ao final da frenagem: 124 km/h Desaceleração: 5,8 G (longitudinal)

