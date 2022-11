Porsche Cup: Marçal Müller corre pelo tri diante da F1

Carregar reprodutor de áudio

Pela segunda vez consecutiva, Marçal Müller representará a Equivoco Racing na final da Carrera Cup, principal categoria da Porsche Cup Brasil, diante dos olhos da Fórmula 1. A grande decisão faz parte da programação do GP de São Paulo e, ao contrário do evento principal, coroará o campeão de 2022 em Interlagos.

Com 162 pontos, empatado na tabela com o brasiliense Enzo Elias, Müller vai a São Paulo em busca de um tri para levar a Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. "A oportunidade de encerrar o campeonato junto com um evento tão grande quanto o GP do Brasil torna tudo muito especial. Só quem já foi campeão diante deste público sabe a importância disso. A vibração do público é diferente na F1", destaca Marçal.

"No ano passado acabei levando um toque na primeira prova e, mesmo vencendo a segunda e somando o maior número de pontos no ano, acabei perdendo o título nos descartes. Nesta temporada chego empatado e motivado em fazer novamente o meu melhor para levar o tri e honrar meus apoiadores no nosso principal evento do ano", completa.

Além da Carrera Cup, a turma do Sprint Challenge também corre no Templo. Recuperado do acidente em Goiânia, Marcio Mauro, que foi um dos destaques da edição do ano passado, tem presença confirmada. As quatro corridas do fim de semana terão transmissão ao vivo pela Band e SporTV 3, além do canal oficial da Porsche Cup no YouTube.

