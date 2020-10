Porsche Cup: Com duas vitórias “em casa”, Urubatan Jr é o cara do fim de semana

Urubatan Júnior é o nome do fim de semana em Goiânia. Apesar de ser paulista, ele pode-se considerar em casa, já que sua mãe é goiana. O experiente piloto de 43 anos venceu as duas corridas da GT3 deste sábado e foi o destaque da rodada tripla da Sprint na capital de Goiás. Dentro de seu box, ainda viu o seu coach, Enzo Elias, conseguir chegar em primeiro na bandeirada da Corrida 2 da Carrera Cup.

“Eu estou muito, muito feliz. E tem um motivo muito especial. Minha mãe é goiana, então meu ventre é goiano. Para mim, então, são duas vitórias em casa. Poderia até ser três. Quando estava dando tudo errado, eu aceitei e fiquei com a cabeça boa. Agora estou pronto para os bons momentos. Agora é ir pro Mercadão Central (de Goiânia), comer uma empada goiana. Sou criado com galinhada, pamonha, pequi. Estou louco para comemorar no estilo em que cresci”, revelou.

E a distância de idade entre o coach e o “aluno” é grande e diferente do habitual. Enquanto Urubatan tem 43 e tinha até parado de correr recentemente, Enzo é um brasiliense em crescimento no automobilismo brasileiro com 19 anos, auxiliar do vencedor das duas corridas deste sábado, e que começa a crescer na Carrera Cup com sua primeira vitória.

“O Enzo é o menino de 19 anos, que nem carteira de motorista tem, mas que é campeão de Porsche, campeão brasileiro. É um piloto excelente. O que estou evoluindo com ele é impressionante. Quando parei de correr, aos 20, ele não tinha nem nascido. Retorno com 43 anos de idade e esse menino tem uma maturidade gigantesca para ganhar título e ensinar. Essa dupla é fantástica.”

E Urubatan estará em casa na próxima semana novamente, desta vez na disputa Endurance da Porsche Cup.

