Porsche Cup: Confira a classificação da Endurance após Goiânia

Miguel Paludo e Dennis Dirani converteram pole em vitória na segunda etapa da Porsche XP Private Cup Endurance Series em Goiânia. A dupla do carro #7 controlou a corrida desde a largada e, com uma estratégia impecável, finalizou a corrida de 300 km com 16.346s de vantagem sobre o perseguidor mais próximo.

O segundo lugar ficou com o carro #3, de Fran Lara e Guilherme Salas. Eles venceram também na classe Sport e lideram a tabela de pontos, tanto no geral quanto na subcategoria.

Dupla mais jovem do grid, Enzo Elias e Jeff Giassi, ficaram a corrida inteira praticamente no top3. Receberam a bandeirada em terceiro no geral, segundo na Sport e vitória na Trophy. A tripulação do carro #73 é vice-líder na classificação geral.

O quarto lugar ficou com o carro #20, de Pedro Aguiar e Ricardo Zonta. É a terceira dupla com mais pontos na tabela do campeonato após duas etapas.

O carro #11 completou o pódio geral, com Pedro Boesel e o estreante Sergio Sette Câmara.

Pela classe GT3 Cup, a vitória ficou com o #17, de Marçal Müller e Matheus Iorio. O #87, de Nelson Monteiro e Alan Hellmeister completou em segundo. O terceiro foi o #19, de Lucas Salles e Rafa Suzuki, tripulação que lidera a classificação geral após duas etapas.

Caio Castro e Tony Kanaan receberam a bandeirada em quarto na GT3 Cup, triunfando na classe Sport. Eles lideram o campeonato nesta divisão. O pódio geral da GT3 Cup foi completado pelo #555, de Ayman Darwich e Nicolas Costa.

A classe GT3 Trophy teve disputas do início ao fim, com a dupla do #880, composta por Gustavo Farah e pelo colombiano Sebastian Moreno, prevalecendo na bandeirada. A liderança na divisão é do experiente Paulo Totaro.

A próxima reunião da Porsche XP Private Cup acontece entre os dias 12 e 14 de novembro com o desfecho do campeonato de Sprint dentro da programação oficial do GP São Paulo de F1 em Interlagos. A pista paulistana recebe também a etapa final do Endurance Series, em 4 de dezembro, com prova de 500 km dentro do Sportscar Together Day, celebração dos carros da marca Porsche que vai reunir modelos de rua e de competição no principal palco do esporte a motor brasileiro.

Carrera Cup

1. #3 Francisco Lara, 129 pontos

#3 Guilherme Salas, 129

3.#73 Enzo Elias, 116

#73 Jeff Giassi, 116

5. #20 Pedro Aguiar, 83

#20 Ricardo Zonta, 83

7. #80 Rouman Ziemkiewicz, 74

#80 Gabriel Casagrande, 74

9. #9 Franco Giaffone, 72

#9 Cesar Ramos, 72

11. #8 Werner Neugebauer, 69

#8 Fabio Carbone, 69

#29 Rodrigo Mello, 69

14. #7 Miguel Paludo, 68

#7 Dennis Dirani, 68

16. #90 Eduardo Azevedo, 66

#90 Ricardo Maurício, 66

18. #199 Nelson Marcondes, 59

19. #11 Pedro Boesel, 57

20. #0 Cacá Bueno, 49

21. #16 Renan Pizii, 45

#16 Danilo Dirani, 45

#199 Rubens Barrichello, 45

#11 Sérgio Sette Câmara, 45

25. #88 Georgios Frangulis, 44

#88 Gaetano Di Mauro, 44

27. #85 Eduardo Menossi, 40

#85 Diego Nunes, 40

#29 Nelson Piquet Jr., 40

30. #77 Francisco Horta, 38

#77 William Freire, 38

32. #121 João Barbosa, 34

#121 João Gonçalves, 34

34. #29 Pietro Fittipaldi, 29

#0 Marcelo Franco, 29

36. #199 Renan Guerra, 26

#1 Alceu Feldmann, 26

#1 Thiago Camilo, 26

Carrera Sport

1. #3 Francisco Lara, 144 pontos

#3 Guilherme Salas, 144

3. #73 Enzo Elias, 120

#73 Jeff Giassi, 120

5. #9 Franco Giaffone, 72

#9 Cesar Ramos, 72

#29 Rodrigo Mello, 72

8. #80 Rouman Ziemkiewicz, 66

#80 Gabriel Casagrande, 66

10. #90 Eduardo Azevedo, 60

#90 Ricardo Maurício, 60

12. #199 Nelson Marcondes, 54

13. #29 Nelson Piquet Jr., 48

14. #16 Renan Pizii, 42

#16 Danilo Dirani, 42

16. #199 Rubens Barrichello, 36

17. #0 Cacá Bueno, 30

#0 Marcelo Franco, 30

19. #29 Pietro Fittipaldi, 24

20. #199 Renan Guerra, 18

#88 Georgios Frangulis, 18

#88 Gaetano Di Mauro, 18

23. #77 Francisco Horta, 12

#77 William Freire, 12

25. #85 Eduardo Menossi, 6

#85 Diego Nunes, 6

Carrera Trophy

1. #73 Enzo Elias, 144 pontos

#73 Jeff Giassi, 144

3. #9 Franco Giaffone, 120

#9 Cesar Ramos, 120

5. #199 Nelson Marcondes, 96

6. #88 Georgios Frangulis, 72

#88 Gaetano Di Mauro, 72

8. #85 Eduardo Menossi, 60

#85 Diego Nunes, 60

#77 Francisco Horta, 60

#77 William Freire, 60

12. #199 Renan Guerra, 48

#121 João Barbosa, 48

#121 João Gonçalves, 48

#199 Rubens Barrichello, 48

16. #0 Marcelo Franco, 42

#0 Cacá Bueno, 42

GT3 Cup

1. #19 Lucas Salles, 123 pontos

#19 Rafael Suzuki, 123

3. #87 Nelson Monteiro, 122

#87 Alan Hellmeister, 122

5.#22 Caio Castro, 100

#22 Tony Kanaan, 100

7. #17 Matheus Iorio, 97

8. #888 Lineu Pires, 95

#888 Beto Gresse, 95

10. #17 Marçal Müller, 68

11. #45 Paulo Totaro, 64

12. #12 Edson dos Reis, 62

#12 Sérgio Jimenez, 62

14. #145 Carlos Renaux, 61

#145 Vitor Baptista, 61

16. #15 Leonardo Sanchez, 58

#15 Átila Abreu, 58

18. #32 Paulo Sousa, 46

#32 Galid Osman, 46

20. #555 Ayman Darwich, 45

#555 Nicolas Costa, 45

22. #117 Guilherme Bottura, 44

#117 Gabriel Robe, 44

24. #45 Márcio Mauro, 40

25. #817 SangHo Kim, 36

#817 Vitor Genz, 36

#440 Carol Aranha, 36

#440 Raphael Abbate, 36

29. #10 Sergio Laurentys, 34

#10 Henrique Tielas, 34

31. #880 Gustavo Farah, 33

#880 Sebastian Moreno, 33

33. #23 Marco Pisani, 30

#23 Vinicius Valle, 30

35. #17 Ricardo Fontanari, 29

36. #99 Edu Guedes, 26

#99 Carlos Ambrósio, 26

38. #45 Ramon Alcaraz, 24

GT3 Sport

1. #22 Caio Castro, 132 pontos

#22 Tony Kanaan, 132

3. #888 Lineu Pires, 120

#888 Beto Gresse, 120

5. #45 Paulo Totaro, 66

#12 Edson dos Reis, 66

#12 Sérgio Jimenez, 66

8. #555 Ayman Darwich, 60

#555 Nicolas Costa, 60

10. #15 Leonardo Sanchez, 54

#15 Átila Abreu, 54

12. #45 Márcio Mauro, 48

13. #817 SangHo Kim, 42

#817 Vitor Genz, 42

15. #880 Gustavo Farah, 36

#880 Sebastian Moreno, 36

17. #17 Ricardo Fontanari, 30

#17 Matheus Iorio, 30

#32 Paulo Sousa, 30

#32 Galid Osman, 30

21. #117 Guilherme Bottura, 24

#117 Gabriel Robe, 24

#99 Edu Guedes, 24

#99 Carlos Ambrósio, 24

25. #45 Ramon Alcaraz, 18

26. #10 Sergio Laurentys, 6

#10 Henrique Tielas, 6

#440 Carol Aranha, 6

#440 Raphael Abbate, 6

GT3 Trophy

1. #45 Paulo Totaro, 114 pontos

2. #12 Edson dos Reis, 108

#12 Sérgio Jimenez, 108

4. #45 Márcio Mauro, 72

#10 Sergio Laurentys, 72

#10 Henrique Tielas, 72

#880 Gustavo Farah, 72

#880 Sebastian Moreno, 72

9. #440 Carol Aranha, 66

#440 Raphael Abbate, 66

11. #817 SangHo Kim, 60

#817 Vitor Genz, 60

#23 Marco Pisani, 60

#23 Vinicius Valle, 60

15. #99 Edu Guedes, 48

#99 Carlos Ambrósio, 48

17. #45 Ramon Alcaraz, 42

Veja como foi a etapa de Endurance da Porsche Cup em Goiânia:

