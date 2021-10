Enzo Elias e Jeff Giassi saem dos 300km de Goiânia, segunda etapa de Endurance da Porsche Cup Brasil, com mais um bom resultado. Terceiro lugar no geral, vitória na Carrera Trophy e a vice-liderança geral do campeonato de provas longas. E, para eles, esse não é o fim, mirando a luta pelo título em Interlagos.

Elias protagonizou inclusive belas disputas ao longo da prova, incluindo uma com Gui Salas valendo a segunda posição nas voltas finais. O piloto não vê como o dia poderia ter sido melhor, mas admite que faltou um pouco de pneu no fim para manter a segunda posição.

“Foi uma corrida bem intensa, do começo ao fim. Deu para ver que, no começo, fizemos um ótimo primeiro stint. Lideramos boa parte da corrida, disputamos top 3 no geral o tempo todo, então não vejo como ficar melhor do que isso”.

“Faltou um pouco de pneu no final para termos uma briga direta com Salas. Mas, no geral, foi bom. Nosso foco é na Trophy, estamos liderando lá e estamos em segundo no geral, não tem como sair daqui melhor do que isso”.

Giassi, seu companheiro na Endurance em 2021, celebrou o resultado, principalmente por se tratar de uma pista até então desconhecida para ele.

“Estou muito feliz. Em um momento chegamos até a perder a liderança da Trophy, mas recuperamos e vencemos, com terceiro na geral, principalmente por ser uma pista que eu sequer conhecia. É o resultado de um trabalho muito forte de toda a equipe”.

E Elias já mira a disputa pelo título da geral na próxima etapa da Endurance, em Interlagos, que contará com pontuação dobrada.

“Dá para pensar mesmo sem pontuação dobrada, porque não estamos longe [de Fran Lara e Gui Salas]. Estamos na briga. Acredito que temos tudo para poder vingar esse campeonato, sair com a vitória na geral também”.

Com uma origem no automobilismo virtual, Giassi destacou a sensação de disputar posições com grandes nomes do esporte brasileiro, como Gui Salas, Ricardo Zonta e mais. Mas deixou claro: dentro do carro, não dá para se intimidar pelo tamanho dos rivais.

“Na hora não dá para se intimidar, porque são nomes muito grandes, de peso. Nomes que eu via pela TV quando criança. E o mais engraçado é que eu torcia para que eles vencessem, e agora estou disputando com eles na pista”.

“São caras que hoje, eu tenho que acelerar ao máximo para me defender ou atacar eles. É uma sensação muito boa, mas na hora não dá para pensar nisso, tem que ser frio, calculista, não deixar isso subir à cabeça para manter o foco”.

Veja como foi a etapa de Endurance da Porsche Cup em Goiânia:

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?