Porsche Cup desembarca na Argentina com inédita alternância de vencedores

A Porsche Cup retorna ao moderno autódromo argentino de Termas de Río Hondo nesta semana, após três anos de sua última passagem pelo país. Será uma jornada intensa, com o início da segunda metade do campeonato de sprint na quinta e na sexta e a prova de 300 km que marca a abertura do Endurance Challenge 2022 no domingo.

A reconexão com o palco da etapa argentina da MotoGP promete ser um fator adicional de emoção aos campeonatos que se apresentam com uma inédita alternância de vencedores após seis corridas. Apenas Enzo Elias, na Carrera Cup, foi capaz de repetir um primeiro lugar em 2022. Outros quatro competidores venceram com os novos carros da geração 992 neste ano: Marçal Müller, Christian Hahn, Alceu Feldmann e Pedro Aguiar.

Nesse cenário altamente competitivo, aparecem no topo das tabelas de pontuação os competidores mais consistentes das primeiras três etapas. Os dois primeiros colocados na Carrera Cup são Muller e Hahn, os únicos com 100% de pódios na categoria profissional dos carros de corrida mais produzidos no planeta. Feldmann, o heptacampeão Miguel Paludo e Elias completam o top 5.

Na Sprint Challenge foram seis vencedores distintos em seis provas: Cristian Mohr, Nelson Marcondes, Raijan Mascarello, Urubatan Jr, Caio Castro e Guilherme Bottura.

Também na categoria dos carros da geração 991.2 a regularidade tem feito a diferença. Mesmo sem vitórias na temporada, o egípcio Ayman Darwich aparece no topo da tabela de pontos, catapultado pelo fato de ser o único competidor do grid a pontuar em todas as corridas do ano.

A ação em Termas de Río Hondo tem início nesta quarta-feira, com os treinos oficiais. As atividades oficiais da etapa começam na quinta, com um treino livre, os qualis e as primeiras corridas de cada classe. Na sexta acontecem as provas de grid invertido que marcam o fim da etapa de sprint.

O sábado é dedicado aos treinos livres do Endurance Challenge, já contando com a participação dos pilotos convidados inscritos em duplas com os competidores regulares da Porsche Cup. No domingo pela manhã todos registram voltas rápidas para classificar os carros, com a corrida de 300 km largando no início da tarde.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem qualis e corridas ao vivo.

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 4 – Lista de inscritos (por ordem numérica):

Carrera Cup

#1 Alceu Feldmann

#3 Franco Giaffone*

#5 Sylvio de Barros**

#7 Miguel Paludo

#8 Werner Neugebauer

#9 Edu Guedes**

#16 Renan Pizii

#17 Leonardo Sanchez**

#20 Pedro Aguiar

#25 Paulo Sousa**

#26 Christian Hahn

#29 Rodrigo Mello

#33 Bruno Campos**

#44 Gustavo Farah**

#70 Lucas Salles*

#73 Enzo Elias

#77 Francisco Horta*

#80 Rouman Ziemkiewicz*

#85 Eduardo Menossi*

#87 Nelson Monteiro**

#88 Georgios Frangulis*

#116 Marcelo Hahn*

#121 João Barbosa**

#544 Marçal Muller

#888 Lineu Pires**

*Sport

**Rookie

Sprint Challenge

#1 Urubatan Junior

#002 Junior Dinardi**

#3 Cristian Mohr

#5 Marcelo Tomasoni

#11 Marcio Mauro

#14 Andre Gaidzinski*

#17 Ricardo Fontanari

#20 Vina Neves

#21 Miguel Mariotti*

#33 Gustavo Zanon**

#55 Ramon Alcaraz*

#66 Sadak Leite**

#69 Daniel Correa

#71 SangHo Kim**

#74 Piero Cifali**

#77 Josimar Junior*

#80 Raijan Mascarello

#83 Marco Billi

#99 Nasser Aboultaif**

#117 Guilherme Bottura*

#199 Nelson Marcondes

#555 Ayman Darwich

*Sport

**Rookie

Carrera Cup

1. #544 Marçal Muller, 108 pontos

2. #26 Christian Hahn, 104

3. #1 Alceu Feldmann, 94

4. #7 Miguel Paludo, 84

5. #73 Enzo Elias, 80

6. #20 Pedro Aguiar, 71

7. #70 Lucas Salles, 50

8. #3 Franco Giaffone, 49

9. #16 Renan Pizii, 48

10. #888 Lineu Pires, 32

11. #8 Werner Neugebauer, 29

12. #80 Rouman Ziemkiewicz, 25

13. #87 Nelson Monteiro, 24

14. #88 Georgios Frangulis, 12

#29 Rodrigo Mello, 12

#116 Marcelo Hahn, 12

17. #5 Sylvio de Barros, 10

18. #85 Eduardo Menossi, 9

19. #77 Francisco Horta, 8

20. #17 Leonardo Sanchez, 5

21. #33 Bruno Campos, 4

22. #25 Paulo Sousa, 2

23. #44 Gustavo Farah, 1

24. #121 João Barbosa, 0

#9 Edu Guedes, 0

Carrera Cup Sport

1. #3 Franco Giaffone, 58 pontos

2. #70 Lucas Salles, 55

3. #80 Rouman Ziemkiewicz, 37

4. #88 Georgios Frangulis, 26

5. #85 Eduardo Menossi, 25

6. #77 Francisco Horta, 24

7. #116 Marcelo Hahn, 14

Carrera Cup Rookie

1. #888 Lineu Pires, 58 pontos

2. #87 Nelson Monteiro, 51

3. #33 Bruno Campos, 39

4. #5 Sylvio de Barros, 27

5. #121 João Barbosa, 23

6. #9 Edu Guedes, 20

7. #44 Gustavo Farah, 19

8. #17 Leonardo Sanchez, 15

#25 Paulo Sousa, 15

Sprint Challenge

1. #555 Ayman Darwich, 83 pontos

2. #80 Raijan Mascarello, 82

3. #1 Urubatan Junior, 69

4. #3 Cristian Mohr, 68

5. #199 Nelson Marcondes, 59

6. #5 Marcelo Tomasoni, 57

#69 Daniel Correa, 57

8. #117 Guilherme Bottura, 49

9. #20 Vina Neves, 47

10. #22 Caio Castro, 44

#55 Ramon Alcaraz, 44

12. #17 Ricardo Fontanari, 42

13. #77 Josimar Junior, 36

14. #14 André Gaidzinski, 35

15. #33 Gustavo Zanon, 19

16. #11 Márcio Mauro,

17 #71 SangHo Kim, 17

18. #7 Piero Cifali, 14

19. #99 Nasser Aboultaif, 11

20. #58 Cláudio Simão, 10

21. #21 Miguel Mariotti, 8

22. #2 Junior Dinardi, 4

23. #78 Rafael Cardoso, 0

#52 Beto Posses, 0

Sprint Challenge Sport

1. #117 Guilherme Bottura, 50 pontos

2. #55 Ramon Alcaraz, 44

3. #77 Josimar Junior, 40

4. #14 André Gaidzinski, 39

5. #33 Gustavo Zanon, 24

6. #71 SangHo Kim, 18

#7 Piero Cifali, 18

8. #99 Nasser Aboultaif, 13

9. #21 Miguel Mariotti, 8

#58 Cláudio Simão, 8

11. #78 Rafael Cardoso, 4

12. #2 Junior Dinardi, 2

13. #52 Beto Posses, 0

Sprint Challenge Rookie

1. #33 Gustavo Zanon, 49 pontos

2. #7 Piero Cifali, 45

3. #71 SangHo Kim, 38

4. #99 Nasser Aboultaif, 30

5. #78 Rafael Cardoso, 8

6. #2 Junior Dinardi, 5

