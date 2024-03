A Porsche Cup está de volta! A categoria dá o pontapé inicial na temporada 2024 neste fim de semana, acelerando pelo Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para a primeira de nove etapas do ano, sendo esta válida pelo campeonato Sprint, de provas de curta duração.

As três classes da Porsche Cup estarão presentes neste fim de semana, todas usando o clássico Porsche 911 GT3 Cup. A Carrera Cup, classe mais avançada da categoria, corre com o modelo 992, enquanto a Sprint Challenge utiliza o 991.2. Já a Sprint Trophy, "categoria-escola" da Porsche Cup introduzida em 2023, corre com o 991.1.

As atividades em Goiânia começam na quinta-feira, quando Cup e Challenge terão três sessões cada válidas pela pré-temporada antes do início oficial das atividades na sexta, com os treinos opcionais e o único treino livre da etapa.

Já no sábado Carrera Cup e Sprint Challenge fazem suas sessões classificatórias pela manhã e a primeira corrida pela tarde, enquanto a Sprint Trophy realiza seu quali no fim do dia. A primeira etapa do ano fecha no domingo com as segundas corridas da Cup e da Challenge, enquanto a Trophy faz sua única prova do fim de semana.

O grid da Porsche vem com algumas novidades e retornos neste ano. Nicolas Costa, atual campeão da Carrera Cup, não volta ao grid para defender seu título, após conseguir uma vaga com a McLaren no Mundial de Endurance. Mas a categoria terá a volta de um velho conhecido: o ator Caio Castro retorna à categoria na Challenge e com uma missão especial, homenageando Ayrton Senna nos 30 anos de sua morte.

Já a Trophy traz dois nomes conhecidos do público em geral para sua estreia no automobilismo: a skatista Letícia Bufoni, um dos maiores nomes da categoria no Brasil e no mundo, e o cantor e ator Lucas Lucco.

O Motorsport.com estará presente em Goiânia e traz a cobertura completa da etapa, além das transmissões da classificação e das corridas no site e no canal do YouTube. E, caso você esteja em Goiânia, os ingressos já estão à venda, e podem ser adquiridos no site oficial da categoria, basta CLICAR AQUI.

Confira os horários da Porsche Cup em Goiânia:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre (Carrera Cup) Sexta-feira 14h20 - Treino Livre (Sprint Challenge) Sexta-feira 15h15 - Treino Livre 1 (Sprint Trophy) Sexta-feira 16h15 Classificação (Carrera Cup) Sábado 09h Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Classificação (Sprint Challenge) Sábado 10h Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Treino Livre 2 (Sprint Trophy) Sábado 11h25 - Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 14h Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Corrida 1 (Sprint Challenge) Sábado 14h40 Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Classificação (Sprint Trophy) Sábado 15h30 - Corrida (Sprint Trophy) Domingo 09h30 Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 12h Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 12h45 Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com

