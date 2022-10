Carregar reprodutor de áudio

Após uma pausa de cerca de um mês e meio, a Porsche Cup volta a acelerar, novamente em solo brasileiro. Neste fim de semana, a categoria realiza a primeira de duas etapas em duas semanas no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, começando pela quinta data do campeonato Sprint, com corridas de curta duração.

Esta é a penúltima etapa Sprint do ano, e promete deixar a disputa quente para a grande final, que acontecerá ao lado do GP de São Paulo de Fórmula 1, em novembro no Autódromo de Interlagos.

Depois da etapa de Termas de Río Hondo, Marçal Müller lidera na Carrera Cup com 140 pontos, 20 a mais que Enzo Elias em segundo, enquanto na Carrera Sport temos Lucas Salles à frente com 77 e, fechando, na Carrera Rookie, o líder é Lineu Pires com 80.

Olhando para a Sprint Challenge, a liderança é de Raijan Mascarello com 118 pontos, 14 à frente de Cristian Mohr. Na Sport, é Guilherme Bottura quem está à frente com 65 e, na Rookie, temos Gustavo Zanon como líder com 71.

A etapa contará com um formato diferente dos anteriores. Aqui a inversão de grid entre a corrida 1 e a corrida 2 não será aplicada, com os grids sendo definidos por sessões independentes de classificação na manhã de sábado.

Tanto os classificatórios quanto as duas corridas das categorias da Porsche Cup Brasil você assiste ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

Confira os horários

Sessão Dia Horário Treino Livre 1 - Carrera Cup Sexta-feira 15h10 Treino Livre 1 - Sprint Challenge Sexta-feira 16h05 Classificação - Carrera Cup (Corrida 1) Sábado 09h15 Classificação - Sprint Challenge (Corrida 1) Sábado 09h45 Classificação - Carrera Cup (Corrida 2) Sábado 10h05 Classificação - Sprint Challenge (Corrida 2) Sábado 10h35 Corrida 1 - Carrera Cup Sábado 14h15 Corrida 1 - Sprint Challenge Sábado 14h50 Corrida 2 - Carrera Cup Domingo 13h10 Corrida 2 - Sprint Challenge Domingo 13h45

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music