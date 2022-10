Frangulis retorna a Goiânia para maratona da Porsche Cup Brasil

Carregar reprodutor de áudio

Depois de longo período sem acelerar o #88 da OAK Racing Team, Georgios Frangulis retorna ao volante de seu bólido para iniciar a fase decisiva da temporada de 2022 da Porsche Cup Brasil. Com seu último compromisso pela categoria sendo a etapa argentina de Termas de Río Hondo. Porém, o piloto da ORT não ficou parado neste meio tempo, acelerando também em Barcelona, em uma prova com 24h de duração.

Frangulis retorna a um traçado conhecido, é a segunda vez na temporada que a Porsche Cup passa por Goiânia. Na jornada inaugural da categoria, Frangulis subiu ao pódio em duas oportunidades em sua estreia no Porsche 911 GT3 Cup da geração 992 no território nacional.

Frangulis mira encerrar a temporada com mais uma sequência de bons resultados, o piloto do #88 foi ao pódio ao menos uma vez em todas as etapas da temporada, vindo de uma sequência de três pódios seguidos em Termas de Río Hondo, dois na Sprint e um na Endurance, com Cesar Ramos.

"Feliz em voltar a acelerar pela Porsche Cup aqui em Goiânia. É uma pista que a gente anda muito bem historicamente, fizemos dois pódios na primeira etapa esse ano e espero poder repetir esse bom desempenho, que vai ser muito importante para nossas pretensões no campeonato."

A quinta das seis etapas de Sprint da Porsche Brasil prevê treinos opcionais na quinta-feira. A sexta é dedicada aos treinos livres. Sábado os pilotos classificam para a primeira das duas baterias, que acontece no mesmo dia. Domingo é encerrada a etapa com a segunda bateria do fim de semana.

As duas rodadas finais da Sprint Series tem as duas provas valendo 22 pontos, além de dois treinos classificatórios, um para cada prova. As ações da Porsche Cup Brasil em Goiânia têm transmissão do Motorsport.com.

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Carrera Cup – Etapa 6 – Goiânia*:

Sexta-feira, 7 de outubro

15:10 – 15:55 – Treino livre

Sábado, 8 de outubro

09:45 – 10:12 – Quali

14:17 – 14:45 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, 9 de outubro

13:10 – 13:38 – Corrida 2 (25 minutos +1 volta)

*Cronograma oficial ainda será confirmado pela categoria

