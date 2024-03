A skatista Letícia Bufoni encerrou neste domingo sua etapa de estreia na Porsche Cup Brasil, correndo na classe Sprint Trophy, tratada pela categoria como uma escola de formação de novos pilotos.

Na corrida deste domingo, onde os pilotos tiveram o desafio de correr com pista molhada, Letícia vinha para garantir o segundo lugar na subdivisão Sport, mas acabou tomando um toque na última curva. Ela rodou, mas conseguiu salvar o pódio com a quinta posição.

Em entrevista ao Motorsport.com, Bufoni falou sobre a sensação de disputar sua primeira corrida na chuva.

“Foi a parte em que eu fiquei mais tensa. Foi a minha primeira corrida, e ainda foi na chuva. Eu não tive nenhum treino na chuva, foi a primeira vez que eu saí na pista assim. Mas, no final, deu para confiar bastante no carro, o pneu segurou muito bem e a corrida inteira eu tomei muito cuidado”.

“Eu tinha muito medo de deslizar e rodar, então fui a corrida inteira com muito, muito cuidado. Infelizmente, ali no final, teve o toque e acabei rodando quando estava em segundo lugar. Eu achei que conseguiria manter, porque já era a última curva”.

Letícia comparou ainda as disputas no skate e no automobilismo ao comentar sobre o toque que recebeu.

“Isso me deixou um pouco chateada porque quem me deu toque já estava em terceiro lugar, então acho que não precisava daquilo no final. São coisas de corrida que eu ainda não estou acostumada, no skate não tem isso, no skate tem muito fair play. Quem conhece sabe, então estou chateada com isso. Mas faz parte do processo”.

“Preciso agora aprender a lidar com essas situações, mas estou muito feliz, não imaginei que iria tão bem na minha primeira corrida e é isso que importa”.

