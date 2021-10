Após uma etapa Sprint emocionante em Goiânia, a Porsche Cup Brasil segue no Autódromo Internacional Ayrton Senna, agora com a segunda edição da Endurance em 2021.

Nas etapas de Endurance, os pilotos do grid da Porsche contam com a participação especial de grandes nomes do automobilismo brasileiro ao lado, criando provas ainda mais emocionantes.

Após a primeira etapa da Endurance, realizada em julho em Interlagos, Fran Lara e Gui Salas são os líderes na Carrera Cup, com 68 pontos, sete a mais que Enzo Elias e Jeff Giassi. Já na GT3 Cup, a ponta é de Lucas Salles e Rafael Suzuki, com 68, enquanto Nelson Monteiro e Alan Hellmeister são os segundos, com 61.

Os líderes podem mudar, mas a cobertura do Motorsport.com e Motorsport.tv não. Os classificatórios e as corridas terão transmissão ao vivo, tanto em português, como em inglês. Confira como está a agenda do fim de semana:

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 (Todos) Sexta-feira 11h Treino Livre 2 (Todos) Sexta-feira 13h15 Classificação Grupo A (Carrera Cup) Sexta-feira 15h45 Classificação Grupo A (GT3 Cup) Sexta-feira 16h10 Classificação Grupo B (Carrera Cup) Sexta-feira 16h35 Classificação Grupo B (GT3 Cup) Sexta-feira 17h Corrida - Todos (300km ou 2h45) Sábado 12h30

