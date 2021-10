Depois de uma vibrante trajetória na abertura da Porsche Endurance Series, a equipe Farben chega com a motivação em alta para a sequência do campeonato das corridas de longa duração, com etapa de 300 km programada para Goiânia neste sábado.

Dupla mais jovem do grid, a tripulação composta por Enzo Elias, 19, e Jeff Giassi, 24, conquistou segundo lugar no geral a vitória na classe Carrera Trophy em Interlagos.

E agora sonha mais alto.

Enzo foi o nome da Carrera Cup no último domingo no mesmo palco da corrida desta semana. Cravou a pole e venceu pela primeira vez na temporada com direito a liderança em todas as voltas da prova.

Maior nome da história do automobilismo virtual no Brasil e com experiência de compartilhar a equipe de eSports com ninguém menos que o líder do Campeonato Mundial de F1, Max Verstappen, Jeff Giassi chega a Goiânia com muito mais experiência na pilotagem dos carros de corrida mais produzidos no planeta. É fato que a pista do Planalto Central não foi scaneada para a plataforma iRacing, mas ele tem dedicado horas treinando em outros simuladores e conta também com a contribuição de Enzo e todo o time técnico da equipe Farben, cuja performance no domingo passado foi impecável.

“Mais uma semana aqui em Goiânia que eu começo muito empolgado, principalmente por chegar com vitória na última corrida da Sprint", diz Elias. "O calor vai ser um fator determinante, assim como na Sprint, a temperatura promete ser elevada e numa etapa longa ela se torna algo importante na disputa. Somos uma dupla muito forte, vou tentar passar todo meu conhecimento da pista para o Jeff, afinal é um traçado que eu estou muito familiarizado”.

“Muito empolgado para essa corrida. Metade do campeonato de Endurance disputado", diz Giassi. "Chegamos aqui como líderes da categoria e na vice-liderança da geral, então é uma etapa importante para chegar em Interlagos no fim do ano com pretensões de título tanto na categoria quanto na geral".

"O Enzo andou muito bem em Goiânia na Sprint, dois pódios, pole e vitória. Vejo ele como o parceiro ideal para o momento. As expectativas são as melhores possíveis para a etapa”.

A partir desta quinta-feira, todo esse esforço começará a ser posto em prova no asfalto goiano. A expectativa de temperaturas na casa dos 30ºC promete apimentar ainda mais a adaptação e a definição da estratégia para o desafio de sábado.

Na sexta acontecem os treinos livres e o quali, no qual os dois pilotos aceleram (Jeff no Grupo A e Enzo no Grupo B). O grid de largada para a corrida de 300 km é apurado pela média dos melhores tempos de cada integrante da dupla na classificação.

A largada está marcada para 13h, com transmissão ao vivo pela Band e canais oficiais de mídia da Porsche XP Private Cup.

Porsche Endurance Series – Goiânia

Sexta-feira, 15 de outubro

11:00 – 11:45 – Treino livre 1

13:15 – 14:00 – Treino livre 2

15:45 – 15:55 – Quali Grupo A – Carrera Cup

16:10 – 16:20 – Quali Grupo A – GT3 Cup

16:35 – 16:45 – Quali Grupo B – Carrera Cup

17:00 – 17:10 – Quali Grupo B – GT3 Cup

Sábado, 16 de outubro

12:50 – 15:55 – Formação de grid e corrida (300 km ou 2h45)

