O grid da Porsche Cup Brasil vê um ‘novo velho’ conhecido em 2021. Trata-se de Daniel Correa, campeão da classe GT3 Sport em 2015 e que havia saído das competições após a temporada de 2016.

O motivo, Daniel faz questão de não esconder: depressão. Tudo por conta da morte de Stella Noleto, sua esposa e mãe da pequena Luna, que o acompanha corrida a corrida.

“O motivo de eu ter saído é porque após o falecimento da Stella, eu entrei em uma profunda depressão, fiquei muito mal, não conseguia produzir meu trabalho, foi um período bem complicado. Eu me ausentei tanto da vida nas pistas, quanto um pouco da vida profissional, e precisei de um tempo para me recompor, para me reconstruir e esse processo terminou este ano.”

Empreendedor na área de tecnologia, Daniel carrega em seu carro a eterna lembrança da amada, com a frase “Stella, promessa cumprida” acima do vidro dianteiro

“Eu tinha uma promessa a cumprir e eu precisei me reconstruir primeiro. E deu certo para esse ano, e assim que eu tive condições profissionais e emocionais, eu voltei.”

Aos poucos, o piloto vem ‘tirando a ferrugem’ do difícil período de sua vida pessoal, chegando a até liderar o treino livre de sexta-feira em Goiânia, na etapa mais recente da Porsche GT3 Cup no campeonato Sprint.

“Este ano eu não fiz a primeira etapa, que foi no Velocitta, mas fiz todas as outras e eu tenho ido muito bem, estou contente com o meu resultado. Já andei na frente, já fiz três segundos lugares, liderei treino, então estou voltando aos poucos, sem muita pressão, sem muita pressa, estou focando para o ano que vem.”

Transformação viralizada

Daniel Correa ganhou as manchetes nos principais portais de notícias há pouco mais de dois anos. No Dia das Mães de 2019, ele surpreendeu a filha Luna ao se vestir de mulher e acompanhar a apresentação da menina na escola, quando todos os seus colegas teriam suas mães na plateia. A postagem com a explicação de Daniel sobre o ocorrido viralizou nas redes sociais.

