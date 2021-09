A Porsche XP Private Cup abriu a etapa em Curitiba com duas corridas emocionantes do início ao fim. As disputas foram intensas em todos os pelotões, com alternâncias de posições nas classes geral, Sport e Trophy, tanto na Carrera Cup quanto na GT3 Cup. Nas bandeiradas, prevaleceram Alceu Feldmann com o carro de motor 4.0 e Lucas Salles, dominante desde a sexta-feira com o 3.8, que largou da pole, liderou todas as voltas e venceu com o melhor giro.

Enquanto Feldmann venceu pela primeira vez na temporada, Salles foi o primeiro competidor da GT3 Cup a repetir uma vitória.

Pole na primeira passagem dos carros de competição mais produzidos no planeta pelo Autódromo Internacional de Curitiba em junho, Alceu mostrou conhecer bem a pista de sua cidade e foi muito hábil na largada. Ele assumiu a linha interna, saltando de terceiro para a liderança. O pole Pedro Aguiar se defendeu bem de Werner Neugebauer, que partiu em segundo, mas não conteve o assédio do concorrente do carro #1. Os três seguiram nesta ordem até a bandeirada, com Miguel Paludo em quarto e Renan Pizii em quinto (triunfando na classe Sport). A vitória na Trophy ficou com Franco Giaffone.

No campeonato o resultado manteve a liderança nas mãos de Miguel Paludo. Werner assumiu o segundo lugar, invertendo sua posição na tabela de pontos com Marçal Müller, sétimo colocado no AIC. Feldmann saltou bem. Ele segue em quarto na pontuação, mas agora está apenas seis tentos atrás de Müller (antes da corrida, sua desvantagem para o terceiro nos pontos era de 14).

Na classe Sport, Fran Lara manteve a dianteira com o segundo lugar (foi sexto no geral e larga na pole domingo). Com bons pontos em Curitiba, Pizii e Cristiano Piquet seguem muito vivos na divisão, bem como Rodrigo Mello, que aparece em segundo lugar.

Já a classe Trophy embolou de vez. Eduardo Menossi sustenta a liderança. Mas sua vantagem caiu de seis para apenas dois pontos sobre Urubatan Junior. Logo a seguir, Nelson Marcondes de Francisco Horta vem empatados, com apenas três tentos de vantagem sobre um Franco Giaffone que vem em alta nas últimas etapas.

O campeonato da GT3 Cup viu Raijan Mascarello ultrapassado por Nelson Monteiro no topo da tabela de pontos. Catapultado pelo Grand Chelem no AIC, Lucas Salles vem apena dois pontos atrás.

Com mais uma vitória na Sport, Ayman Darwich ampliou sua vantagem na liderança da classificação da classe Sport. Já a classe Trophy viu Edu Guedes assumir a dianteira, favorecido por mais uma vitória no AIC.

A quinta etapa tem mais duas corridas neste domingo, com o box abrindo para a Carrera Cup às 13h20. Francisco Lara larga na pole com os carros de motor 4.0. Já a pole da GT3 Cup ficou com Marcio Mauro.

A Band exibe a prova ao vivo, bem como os canais da Porsche XP Private Cup em mídia social e o Motorsport.com.

Carrera Cup

1. #7 Miguel Paludo 119 pontos

2. #8 Werner Neugebauer 112

3. #544 Marçal Müller 98

4. #1 Alceu Feldmann 102

5. #73 Enzo Elias 86

6. #3 Fran Lara 64

7. #21 Eloi Khouri 55

8. #11 Pedro Boesel 52

9. #16 Renan Pizii 51

10. #20 Pedro Aguiar 44

11. #29 Rodrigo Mello 43

12. #19 Cristiano Piquet 41

13. #20 Matheus Iorio 32

14. #80 Rouman Ziekmiewicz 26

15. #100 Urubatan Jr. 17

16. #90 Eduardo Azevedo 16

17. #9 Franco Giaffone 14

18. #85 Eduardo Menossi 13

19. #77 Francisco Horta 11

20. #5 Sylvio de Barros 10

21. #88 Georgios Frangulis 5

22. #199 Nelson Marcondes 3

#84 Fernando Croce 3

24. #12 João Barbosa 2

Carrera Sport

1. #3 Fran Lara 56 pontos

2. #29 Rodrigo Mello 49

3. #19 Cristiano Piquet 45

4. #16 Renan Pizii 44

5. #80 Rouman Ziemkiewicz 31

6. #100 Urubatan Jr 19

7. #90 Eduardo Azevedo 18

8. #85 Eduardo Menossi 16

#9 Franco Giaffone 16

10. #5 Sylvio de Barros 13

#77 Francisco Horta 13

12. #199 Nelson Marcondes 8

13. #88 Georgios Frangulis 5

14. #12 João Barbosa 4

Carrera Trophy

1. #85 Eduardo Menossi 47

2. #100 Urubatan Jr 45

3. #199 Nelson Marcondes 37

#77 Francisco Horta 37

5. #9 Franco Giaffone 34

6. #5 Sylvio de Barros 28

#88 Georgios Frangulis 28

8. #12 João Barbosa 25

9. #10 Paulo Borges 11

10. #15 Leonardo Sanchez 7

GT3 Cup

1. #87 Nelson Monteiro 99

2. #80 Raijan Mascarello 97

3. #7 Lucas Salles 95

4. #3 Crisitan Mohr 92

5. #555 Ayman Darwich 82

6. #69 Daniel Correa 64

7. #17 Ricardo Fontanari 62

8. #20 Vina Neves 59

9. #22 Caio Castro 52

10. #15 Leonardo Sanchez 45

11. #14 André Gaidzinski 38

12. #8 Lineu Pires 29

13. #85 Eduardo Menossi 28

14. #32 Paulo Sousa 27

15. #9 Edu Guedes 25

16. #79 Lucas Peres 22

17. #12 Edson dos Reis 19

#33 Bruno Campos 19

19. #11 Marcio Mauro 16

20. #50 Ramon Alcaraz 14

21. #29 Guilherme Bottura 12

#45 Paulo Totaro 12

23. #99 Nasser Aboultaif 7

24. #88 Gustavo Farah 6

25. #888 Khayam Ghazzaoui 4

26. #44 Carol Aranha 2

#71 SangHo Kim 2

GT3 Sport

1. #555 Ayman Darwich 51

2. #17 Ricardo Fontanari 46

3. #20 Vina Neves 41

4. #22 Caio Castro 36

5. #15 Leonardo Sanchez 28

6. #14 André Gaidzinksi 25

7. #8 Lineu Pires 18

8. #32 Paulo Sousa 16

9. #85 Eduardo Menossi 15

10. #12 Edson dos Reis 13

#9 Edu Guedes 13

12. #33 Bruno Campos 11

13. #50 Ramon Alcaraz 7

14. #29 Guilherme Bottura 6

15. #99 Nasser Aboultaif 4

#45 Paulo Totaro 4

17. #88 Gustavo Farah 2

18. #888 Khayam Gazzaoui 1

GT3 Trophy

1. #34 Edu Guedes 46

2. #99 Nasser Aboultaif 42

3. #12 Edson dos Reis 41

4. #33 Bruno Campos 40

5. #88 Gustavo Farah 35

6. #44 Carol Aranha 27

7. #71 Sang Ho Kim 20

8. #45 Paulo Totaro 12

9. #888 Khayam Ghazzaoui 11

Veja como foi a corrida um da GT3 Cup em Curitiba

