A Porsche Carrera Cup realiza a quinta etapa do calendário com rodada dupla, no Autódromo Internacional de Curitiba, no Paraná. Neste sábado (11), foi realizada a corrida 1 e Werner Neugebauer finalizou no pódio, ao chegar na terceira colocação.

A classificação aconteceu na parte da manhã e o bicampeão da Porsche Cup com o título overall em 2019 e da Sprint em 2018 fez o segundo melhor tempo da sessão, ficando distante da pole position por apenas 0s119.

A primeira prova, que ocorreu no início da tarde deste sábado (11), teve uma largada bem disputada entre os carros das primeiras filas.

“Foi um início de corrida bem disputado, com uma largada bem movimentada, como costuma ser em Curitiba. Chegamos a ter chance de assumir a ponta, mas acabei levando um toque e pelo menos conseguimos segurar a terceira posição. Foram pontos importantes para o campeonato”, diz Werner, que pilota o carro #8.

Com o terceiro lugar nesta corrida, Neugebauer obtém um total de 112 pontos subindo para a segunda posição na disputa pelo título da atual temporada da Porsche Carrera Cup.

A corrida 2 será realizada neste domingo (12) às 13h20, com transmissão pelo grupo Bandeirantes de TV e do Motorsport.com na internet.

Veja como foi a corrida um da GT3 Cup em Curitiba

