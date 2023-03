Carregar reprodutor de áudio

Nicolas Costa celebrou neste sábado sua primeira vitória na Porsche Carrera Cup, triunfando na corrida 1 da etapa Sprint de Interlagos após largar da pole position, mas tendo que lutar contra os rivais para garantir o triunfo.

O piloto do #999 não teve uma boa saída e acabou caindo para a terceira posição. Logo após retomar a segunda colocação, iniciou uma bela disputa contra Werner Neugebauer pela ponta, assumindo a liderança na reta final da prova graças a uma manobra arrojada.

Em entrevista ao Motorsport.com após o fim da prova, Costa analisou a prova "analítica" que teve neste sábado.

"Se você analisar só o resultado, parece mais simples do que foi. Eu larguei na pole, mas não tive uma boa saída e perdi duas posições. Tentei jogar limpo nas primeiras voltas, porque eu não queria começar o campeonato com contato, mas acabei dando espaço demais. Deveria ter sido um pouco mais agressivo".

Costa destacou que aproveitou as pequenas chances para fazer as ultrapassagens, em especial a disputa com Werner pela ponta.

"Depois tentei baixar a adrenalina e analisar melhor a corrida. Se alguma oportunidade aparecesse eu tentaria, porque é difícil de ultrapassar com esse carro. As oportunidades apareceram, indo primeiro para a segunda posição e depois com o Werner pela liderança, uma chance bem pequena, comigo forçando um pouco a barra".

"Mas fomos bem limpos um com o outro, andando bem no limite. Tivemos um pequeno contato, mas acabou dando tudo certo e eu consegui sair com a vitória".

No domingo, ele largará da sétima posição, após o sorteio da inversão de grid feito no pódio da primeira corrida. Costa defende que essa deve ser uma prova feita mais "com a cabeça".

"Com certeza dá pra buscar um bom resultado. Vamos ver o que dá pra fazer, mas é uma corrida pra fazer mais com a cabeça. Tenho que tentar encontrar os espaços como foi hoje e levar o carro até o final".

