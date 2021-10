Porsche Cup: Croce conquista top-12 na geral em Goiânia

O fim de semana de disputas da Porsche Cup em Goiânia foi de regularidade para Fernando Croce. Na prova disputada no último sábado (9), o paulista fechou na 12ª posição geral e chegou em sexto pela Sport. Já na prova ocorrida no domingo (10), Croce repetiu o resultado em sua categoria e fechou a prova em 13º na geral. As duas corridas foram válidas pela penúltima etapa do campeonato da categoria.

“Ainda estou sofrendo com o banco do carro, acabei usando o mesmo da prova de Curitiba”, apontou o piloto após a prova. Mesmo assim, ele aprovou seu desempenho e o resultado obtido depois de utilizar almofadas para adaptar o banco. “Na primeira corrida, larguei em 17º na geral, avancei cinco posições e fui sexto na minha categoria. O pódio bateu na trave”, destacou.

Já na segunda prova do fim de semana, Croce lamentou não ter obtido um rendimento melhor na classificação.

“A pista estava um pouco úmida e saí para minha volta rápida com pneu slick, rodei e não consegui classificar”, contou. “Mas a prova foi razoável. Eu estava com um pneu pior perante os meus adversários, e isso atrapalhou um pouco o início da corrida. Larguei lá atrás no pelotão e cheguei outra vez em sexto na minha categoria, batemos na trave de novo”, frisou.

A última etapa do campeonato Sprint da Porsche Cup acontece em Interlagos. A prova será preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, no fim de semana de 13 e 14 de novembro.

